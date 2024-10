Baalbek bombardata da Israele, 19 morti.

L'aviazione israeliana colpisce nella Valle della Bekaa e punta il dito contro Hezbollah. Intanto cresce la tensione tra Teheran e Washington per la possibile ritorsione iraniana contro Israele.

Vatican News

Dalla Casa Bianca un chiaro ammonimento all'Iran perché non metta in atto una ritorsione contro Israele: "Se Teheran attaccherà gli Stati Uniti si schiereranno al fianco di Tel Aviv". La tensione internazionale è tornata a salire dopo la notizia diffusa dalla CNN secondo la quale l'Iran starebbe progettando di sferrare un attacco violento contro Israele a ridosso delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre.

Libano, gli USA premono per una tregua

Con quello che probabilmente è l’ultimo suo tentativo da presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha inviato alcuni funzionari speciali in Israele per discutere con il premier Benjamin Netanyahu le sorti di tutti i fronti aperti. In particolare in Libano, dove ieri sono morte almeno 19 persone negli attacchi contro la città di Baalbeck ad est e di Nabatiyeh a sud, che secondo Israele hanno preso di mira centri di comando e infrastrutture di Hezbollah. Intanto, le forze armate israeliane hanno diramato stamani un nuovo ordine di evacuazione per i residenti di Baalbek in vista di nuovi raid.

A Gaza prosegue l'offensiva

Le Forze di difesa d'Israele hanno affermato di aver distrutto decine di"obiettivi terroristici" e depositi di armi, oltre a un sito utilizzato per la produzione di munizioni, durante leoperazioni nel nord e nel centro della Striscia di Gaza. In base a quanto riferito dallo Stato maggiore israeliano le operazioni militari nel nord di Gaza proseguono ad oltranza.