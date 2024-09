Venezuela, gli Usa chiedono il rispetto della volontà popolare

All’Assemblea generale dell’Onu il presidente americano Biden parla della situazione nello Stato latinoamericano: gli elettori vogliono un cambiamento che non può essere negato

L’Osservatore Romano

Gli elettori venezuelani hanno espresso alle urne una volontà di cambiamento «che non può essere negata». Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. «Il mondo conosce la verità», ha detto Biden, in riferimento alle elezioni del 28 luglio in Venezuela, dove il Consiglio elettorale nazionale ha certificato una conferma al potere di Nicolás Maduro senza tuttavia pubblicare i risultati completi.

Anche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, parlando da New York ha invitato la comunità internazionale a non restare a guardare: «Abbiamo il dovere di alzare la voce».

La crisi in Venezuela, dove l’opposizione prosegue nelle proteste contro la riconferma di Maduro, figura tra le priorità di diverse cancellerie internazionali. I presidenti di Colombia e Brasile, Gustavo Petro e Luiz Inácio Lula da Silva, hanno in programma per oggi a New York un incontro per «trovare una soluzione politica» alla crisi istituzionale in Venezuela. «Abbiamo stabilito un’alleanza con l’obiettivo di trovare una soluzione politica a una crisi sempre più complessa», ha spiegato il presidente colombiano, Petro.

La Spagna ha intanto chiesto che la situazione in Venezuela e la possibile risposta dell’Ue siano inserite nell’agenda del prossimo vertice dei capi di Stato e di governo che si terrà a Bruxelles il 17 e 18 ottobre.