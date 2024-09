Tears and Dreams

La storia di chi cerca di asciugare le lacrime di bambine come Stella, per farle di nuovo sognare. Un viaggio tra i profughi birmani Akha, il traffico dell’oppio, la schiavitù delle bambine nel villaggio delle “donne giraffa”, le vittime di tratta, l’amicizia di un gruppetto di suore con un monaco buddista

“Poi uno zio mi ha portata via, in un villaggio lontano, e mi hanno messo il collare… Ero piccolissima. Ora ho 12 anni”. La storia di chi cerca di asciugare le lacrime di bambine come Stella, per farle di nuovo sognare. Un viaggio tra i profughi birmani Akha, il traffico dell’oppio, la schiavitù delle bambine nel villaggio delle “donne giraffa”, le vittime di tratta, l’amicizia di un gruppetto di suore con un monaco buddista. Nel Triangolo d’Oro, punto d’incontro tra Laos, Myanmar e Thailandia, famoso alle cronache anche per traffici illeciti, si intrecciano storie di lacrime e sogni. Gli Akha, i Lahu, i Kajan sono tribù birmane di origine cinese. Perseguitati, spesso in estrema povertà, profughi senza status… Le suore della Provvidenza, tre birmane, una cinese e una brasiliana, in collaborazione con il monaco buddhista Ven. Chaiwat, si impegnano nella via del dialogo e per ridare un sogno alle bambine. Lavorano senza sosta contro la tratta per rendere le ragazze e le bambine libere dalle catene della schiavitù e dalle conseguenze delle droghe… Ora hanno un sogno: costruire un ristorante, la “Locanda della Felicità”, per dare un futuro alle ragazze.