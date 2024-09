Nicaragua, rilasciati 135 prigionieri politici

Su pressione degli Stati Uniti, Managua ha liberato per motivi umanitari un gruppo di persone ora trasferito in Guatemala

L’Osservatore Romano

L’amministrazione statunitense ha ottenuto il rilascio di 135 prigionieri politici detenuti in Nicaragua, per motivi umanitari. Lo ha reso noto la Casa Bianca, al termine di una mediazione con il governo del presidente Daniel Ortega. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha specificato che tra i rilasciati ci sono 13 membri dell’organizzazione Mountain Gateway con sede in Texas, laici cattolici, studenti.

Il trasferimento in Guatemala

Il gruppo è stato già trasferito in Guatemala, il cui governo ha «accettato» con «generosità» di accoglierlo, fa sapere Washington, aggiungendo che «a questi individui verrà offerta l’opportunità di richiedere modalità legali per ricostruire le loro vite negli Stati Uniti o in altri Paesi». Al loro arrivo a Città del Guatemala, le 135 persone sono state accolte dalle autorità locali e dal personale di realtà che assistono i migranti.