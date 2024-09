Libano, Israele non si esclude intervento di terra. A Gaza si indaga sulla morte di Sinwar

L’esercito israeliano, che non esclude un attacco di terra, ha condotto, nelle prime ore della mattinata una serie di raid nel sud del Libano. Droni e missili su Israele anche dall’Iraq. Intanto, nella Striscia di Gaza proseguono i raid dell’esercito israeliano, mentre si indaga sulla morte del leader di Hamas, Sinwar

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

È possibile che l'esercito israeliano stia studiando un attacco via terra in Libano. La notizia è stata affidata da esponenti dell'Idf, presenti e passati, a diversi media, come il Guardian e il Jerusalem Post. Proseguono intanto i raid israeliani sulla valle delle Beqaa in Libano con un bilancio di un morto e sei feriti, mentre è salito a oltre 52 il numero delle vittime del raid israeliano di venerdì scorso su Beirut. Anche dall’Iraq continuano ad arrivare sul territorio israeliano missili e droni. La resistenza islamica irachena ha reso noto di aver colpito una base militare israeliana nelle alture del Golan. Al momento non si hanno notizie di danni o vittime.

Israele avverte i civili in Libano

L’esercito israeliano ha identificato i preparativi di Hezbollah per effettuare importanti attacchi missilistici su Israele. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha invitato tutti i civili che si trovano vicino a proprietà, o all'interno di case in cui Hezbollah nasconde armi, a prenderne immediatamente le distanze, affinché non rimangano vittime degli attacchi che verranno condotti nel prossimo futuro. Hagari ha altresì avvertito che gli attacchi condotti questa mattina sul Libano meridionale hanno colpito 150 obiettivi di Hezbollah, e sono avvenuti dopo che l’esercito israeliano aveva scoperto l’imminente lancio di missili diretti su Israele proprio dall’interno di un’abitazione.

Raid israeliani su Gaza

Anche nella Striscia di Gaza continuano gli scontri. Sono almeno i 5 morti, una madre e i suoi quattro figli, a causa di un bombardamento israeliano su una abitazione a Deir al-Balah, nel centro della Striscia. E’ giallo invece sulla morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar, che, secondo l’intelligence israeliana, potrebbe essere rimasto ucciso a Gaza. In base a quanto riportato dal sito di notizie Walla, lo Shin Bet ha respinto il rapporto, e ritiene che Sinwar sia vivo. The Times of Israel ha riportato la notizia per cui ci sono state delle volte, in passato, in cui il leader di Hamas era scomparso lasciando ipotizzare la sua morte. Per ora mancano informazioni che la confermino o meno, scrivono ancora i media.