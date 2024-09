Hebdomada Papae, il Gr in latino del 14 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario la conclusione del viaggio di Papa Francesco in Asia, con le tappa della settimana scorsa in Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore, dove il Pontefice ha chiesto rispetto e dialogo per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. Nelle notizie anche il messaggio per la giornata internazionale dell'alfabetizzazione

Die décimo quarto mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

Die tértio décimo mensis Septémbris Francísci Papae iter ad finem addúcitur in Oceániam et Ásiam Meridiánam Orientálem. Apud Pápuam Novam Guinéam ac Timóriam Orientálem praecípuae fuérunt statiónes.

Singapúram novíssime invísit Póntifex, qui de hóminum observántia ac diálogo est locútus ad progréssum tolerándum congruúmque obtinéndum.

Pontíficis núntius de internationáli Die Litterárum tradendárum.

Indonesiános post dies, invisére perréxit Papa Francíscus Pápuam Novam Guinéam ac Timóriam Orientálem. Refert Monia Parente.

Complúra sunt maióris pónderis ex Francísci itínere in Oceániam et Ásiam Meridiánam Orientálem. Quaedam in príncipe urbe Papuána Port Moresby acta sunt, peculiárem in modum Missa et Angélica Salutátio in stádio quod “Sir John Guise” appellátur, fidéles di oe cesis Vanimo ë nsis recépti una cum missionariórum manípulo institúti “Holy Trinity Humanistic School” Baro ë nsis. In Stádii homília supra memoráti Póntifex asséruit: “Ágedum, noli timére, pópule Papuáne! Frúere! Frúere Evangélii gáudio, accéde ad Deum veniéntem, accéde ad fratres amándos”. Atque in Angélica Salutatióne pacis donum in omnes gentes invocávit. Die Lunae séptimo mensis Septémbris Póntifex Dílium pervénit, príncipem urbem Timóriae Orientális, ubi potestátes civilémque societátem convénit, púeros invísit inhábiles Scholae “Irmãs Alma” appellátae, religiósos in Cathedrále Immaculátae Conceptiónis, societátem Iesu apud Nuntiatúram Apostólicam. Missa est celebráta in planítie Taci Tol, ubi Francíscus asséruit: “In Timória Orientále est pulchrum, quóniam permúlti sunt párvuli: Nátio estis iúvenis, in quo in quólibet ángulo micáre, erúmpere vita vidétur”.

Singapúrae postrémae Pontíficis itíneris státio. Refert Alexánder De Carolis.

Die Mercúrii undécimo mensis Septémbris Singapúram se cóntulit Francíscus Papa, quae eius itíneris postréma est státio. Ínibi postquam officióse est recéptus, priváto modo Societátem Iesu convénit apud Sedem recéssuum “Sancti Francísci Xavérii”. Postrídie Oratórum Populárium Domi, Reipúblicae prǽsidem convénit atque cum primo minístro est locútus. Exínde Potestátes ac Civílem Societátem convénit in Theátro Sedis Cultúrae Universitátis studiórum institúti “National University of Singapore” ut ánglice aiunt. Missa in Nationáli Stádio apud “Singapore Sports Hub” est celebráta. Hic Francíscus Papa asséruit: “Fratres ac soróres, pluris est hoc pro nobis verbum, quóniam […] nobis mémorat vel máius mirum quiddam adésse, maióre étiam admiratióne observantiáque amplecténdum: scílicet fratres ac soróres, cotídie nobis occurréntes haudquáquam seligúntur ac discernúntur, ut bene testántur socíetas et Singapúriae Ecclésia, quae stírpibus componúntur tam váriis quaeque eádem ópera tam coniúnctae et solidáles conspiciúntur!”. Die Véneris tértio décimo senum coetum convénit Póntifex apud domum “Sanctae Terésiae”, atque occúrrit ínsuper váriae religiónis iuvénibus in “Catholic Junior College”.

In núntio a cardinále Secretário Status Petro Parolin subsignáto de internationáli Die Litterárum tradendárum institutiónis UNESCO appellátae – qui hoc anno Yaoundé, in Cammarúnia, diébus nono ac décimo mensis Septémbris, actus est – Póntifex plane est argumentátus quómodo lingua primárium sit instruméntum inter hómines ac pópulos communicándi, quae diálogum iuváre valet.

14 settembre 2024

Il 13 settembre è terminato il viaggio di Francesco nel Sud-Est asiatico e in Oceania. Papua Nuova Guinea e Timor Leste le tappe centrali.

Singapore, l’ultima destinazione del viaggio apostolico. Il Pontefice: rispetto e dialogo per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato

Messaggio del Papa per la Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione

Dopo le giornate in Indonesia, Francesco ha proseguito il suo viaggio in Papua Nuova Guinea e a Timor Leste. Il servizio di Monia Parente:

Sono molti i momenti forti del viaggio apostolico di Francesco in Oceania e nel Sud-Est asiatico. Gli incontri nella capitale papuana di Port Moresby, in particolare la messa e la preghiera dell’Angelus nello Stadio “Sir John Guise”, l’incontro con i fedeli della diocesi di Vanimo e con un gruppo di missionari della “Holy Trinity Humanistic School” di Baro. Nell’omelia nello Stadio “Sir John Guise” il Papa ha affermato: “Coraggio, non temere, popolo papuano! Apriti! Apriti alla gioia del Vangelo, apriti all’incontro con Dio, apriti all’amore dei fratelli”. E all’Angelus ha invocato il dono della pace per tutti i popoli. Lunedì 9 settembre il Pontefice si è spostato a Dili, capitale di Timor Leste, dove ha incontrato autorità e società civile, ha fatto visita ai bambini con disabilità della Scuola “Irmãs Alma”, i religiosi nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione, la compagnia di Gesù nella nunziatura apostolica. La messa si è tenuta nella spianata di Taci Tol, dove Francesco ha affermato: “A Timor Est è bello, perché ci sono tanti bambini: siete un Paese giovane in cui in ogni angolo si sente pulsare, esplodere la vita”.

A Singapore l’ultima tappa del viaggio apostolico del Papa. Il servizio di Alessandro De Carolis:

Mercoledì 11 settembre Papa Francesco è arrivato a Singapore, ultima tappa del suo viaggio. Qui, dopo l’accoglienza ufficiale, ha avuto un incontro privato con la Compagnia del Gesù presso il Centro per ritiri “San Francesco Saverio”. Il giorno successivo, nella Parliament House, la visita al presidente della Repubblica e il colloquio con il primo ministro. A seguire l’incontro con le autorità e la Società Civile nel Teatro del Centro Culturale Universitario della “National University of Singapore”. La messa si è tenuta nello Stadio Nazionale presso il “Singapore Sports Hub”. Qui Francesco ha affermato: “Fratelli e sorelle, questa è una parola importante per noi perché, […] ci ricorda che c’è una meraviglia ancora più grande, da abbracciare con ancora maggiore ammirazione e rispetto: e cioè i fratelli e le sorelle che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, senza preferenze e senza differenze, come ben testimoniano la società e la Chiesa singaporiane, etnicamente così varie e al tempo stesso così unite e solidali!”. Venerdì 13 il Papa ha incontrato un gruppo di anziani nella Casa “Santa Teresa” e ha tenuto un incontro interreligioso con i giovani nel “Catholic Junior College”.

Nel messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin per la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione dell’Unesco – che quest’anno si è tenuta a Yaoundé, in Camerun, il 9 e 10 settembre – Francesco ha sottolineato come la lingua sia uno strumento fondamentale di comunicazione tra individui e popoli, capace di favorire il dialogo.

