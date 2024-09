Ucraina, doppio attacco russo su un ospedale a Sumy

È di almeno 9 morti e una dozzina di feriti il bilancio del doppio attacco russo effettuato con droni questa notte sulla regione di Sumy, in Ucraina, dove è stato colpito un ospedale. Ieri l’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, la prima volta dal 2019

Sono 69 i droni abbattuti sui 73 lanciati e due i missili intercettati su quattro: questo il bilancio della notte di guerra secondo l’Aeronautica ucraina, mentre un’altra quindicina di droni sarebbero stati abbattuti nei cieli della regione della capitale Kyiv. Ma l’episodio più grave è stato quello contro un ospedale nella regione di Sumy: dopo un primo attacco, mentre era in corso l’evacuazione dei malati, il secondo attacco per un bilancio complessivo di almeno 9 morti e 12 feriti.

L’incontro fra Trump e Zelensky



Sul fronte diplomatico, ieri l’incontro tra il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump e il presidente ucraino che avrebbe commentato: “Abbiamo una visione comune sul fatto che la guerra va fermata". Putin, secondo Zelensky, "non può vincere e gli ucraini devono prevalere”.

Stati Uniti preoccupati per economia Russia-Cina



Si sono incontrati ieri a New York anche il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a margine dell’assemblea Onu: preoccupazione è stata espressa dagli Usa per il sostegno cinese all’industria della difesa russa. “La nostra posizione sulla guerra in Ucraina - è stata la risposta di Pechino - è sempre stata orientata alla necessità di una pace attraverso colloqui”.