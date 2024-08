Ucraina, evacuata la citta di Pokrovsk nel Donetsk

Le forze russe avanzano rapidamente nella regione del Donetsk, le autorità locali ordinano l’evacuazione della città ucraina di Pokrovsk. Prosegue, intanto, l’operazione militare di Kyiv nell’Oblast di Kursk, mentre Mosca chiude ai negoziati

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Procede senza sosta e con grande rapidità l’avanzata dell’esercito di Mosca nel Donetsk. Attualmente le forze russe si troverebbero a circa 70 chilometri dalla città di Pokrovsk per la quale è stata ordinata l’evacuazione. Secondo i funzionari locali, circa 53.000 persone vivono nella città ucraina, e molti di loro hanno deciso di andarsene immediatamente. Migliaia di civili, con bambini in braccio e pesanti valige hanno affollato treni ed autobus per mettersi in salvo, prima dell’arrivo dell’esercito di Mosca.

L’avanzata ucraina su Kursk

L’esercito ucraino ha conquistato più di 1200 chilometri quadrati e 92 insediamenti nella regione di Kursk, continuando a consolidare le proprie posizioni, e creando così i presupposti di scambio per dei futuri negoziati di pace. Secondo quanto dichiarato dal ministero per le Emergenze del Cremlino, dal 6 agosto, sono state evacuate circa 120mila persone, di cui 13mila bambini, dai distretti limitrofi alla regione di Kursk. L’invasione di Kursk allontana la possibilità di un dialogo tra le due parti. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha già chiarito che attualmente è impensabile parlare di un negoziato.