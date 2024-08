Mosca: la Russia andrà a Kyiv e oltre. La reazione dopo l'attacco ucraino su Kursk

Le minacce del Cremlino dopo la controffensiva dell'Ucraina lungo il confine occidentale della regione. Gli ucraini: è la conseguenza dell'"aggressione" russa

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

La Russia colpirà più a fondo, avanzando verso Kyiv e oltre. Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, affida a Telegram la sua reazione dopo la controffensiva ucraina nella regione di Kursk. "Da questo momento in poi - è la minaccia - l'operazione militare speciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale", i russi quindi si fermeranno solo quando sarà ritenuto "accettabile e vantaggioso". Per il presidente russo Putin si è trattato di una “provocazione su larga scala” che ha colpito “indiscriminatamente” infrastrutture civili, causando morti e feriti tra la popolazione. L'incursione su Kursk, che gli ucraini definiscono conseguenza dell'"aggressione" russa contro l'Ucraina, è stata la più importante che l’esercito ucraino abbia condotto dall’inizio della guerra. Dopo l’attacco, nella regione è stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è stata decisa l’evacuazione di migliaia di persone. Anche sul lato ucraino, nella vicina regione di Sumy, cinque comunità, per un totale di 6mila persone, tra cui 425, sono state evacuate. Attualmente, il bilancio delle vittime è di 5 morti e 20 feriti

La posizione della Casa Bianca



Washington si dice ignara dell’attacco ucraino nella regione di Kursk, e afferma la volontà di chiedere spiegazioni di quanto accaduto per conoscere gli obiettivi dell’incursione. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno cambiato la politica riguardo agli attacchi con armi americane sul territorio russo: possono essere usate solo "per combattere le minacce immediate dall'altra parte del confine".