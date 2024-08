Dieci mesi di guerra, la situazione umanitaria in Palestina

Proseguono le operazioni dell’esercito di Israele che ha condotto raid su Cisgiordania, dove si registrano otto vittime, e Gaza. Almeno trenta persone, nelle ultime 24 ore, sono state uccise e altre 66 sono rimaste ferite negli attacchi sulla Striscia. Danilo Feliciangeli, responsabile di Caritas Italiana per il Medio Oriente: ”La situazione è disperata”

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

L’attenzione del mondo intero in questo momento è principalmente rivolta all’Iran e ad un possibile allargamento del conflitto nella regione mediorientale. Tuttavia, dagli attacchi del 7 ottobre, nella Striscia di Gaza, sono morte quasi 40mila persone, un numero che rischia di aumentare drammaticamente se non verrà raggiunto presto un accordo per il cessate il fuoco. Attualmente i negoziati di pace sono in stallo. L’uccisione, la scorsa settimana, del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, non ha giovato all’azione diplomatica, che avrebbe dovuto portare a casa gli ostaggi israeliani e favorire una tregua. “I morti aumentano di giorno in giorno in Palestina ed in Cisgiordania, palestinesi e soldati israeliani continuano a perdere la vita”, commenta Danilo Feliciangeli, responsabile di Caritas Italiana per il Medio Oriente.

Ascolta l'intervista con Danilo Feliciangeli

Gli effetti indiretti della guerra

La guerra nella Striscia ha causato, oltre a morti e feriti, anche una serie di gravi problemi che minano la sopravvivenza del popolo palestinese. Danilo Feliciangeli sottolinea come ormai sia “quasi impossibile trovare cibo, che le cure mediche non esistono più perché la maggior parte degli ospedali è fuori uso e scoppiano continue epidemie”.

L’intervento di Caritas italiana in Palestina

La Caritas si trova a Gaza da prima del 7 ottobre. “Sono settanta gli operatori attivi principalmente in ambito sanitario - prosegue Feliciangeli – sia per prestare soccorso ai feriti di guerra, sia per assistere i malati cronici presenti nella Striscia. Ci sono tre postazioni mediche sul territorio, a Gaza City gli operatori hanno allestito degli ambulatori, un'altra postazione era al Sud, a Rafah, ma più volte ci siamo dovuti spostare a causa dei continui ordini di evacuazione. L’ultima postazione è mobile, si sposta in base alle necessità”.

Non solo assistenza

Feliciangeli indica la necessità di intervenire a favore di una pacificazione attraverso progetti di riconciliazione, che abbiano come protagonisti i giovani. Lo scopo è quello di cercare i punti di unione piuttosto che di divisione per tentare di trovare una diversa narrativa di questo conflitto armato. ”Se non si lavora per la pace – afferma il responsabile di Caritas italiana – ogni azione sarà palliativa in attesa della prossima guerra”.

Il piano di Caritas Italiana per il Libano

Gli operatori di Caritas sono già presenti in Libano, dove proseguano gli scontri a bassa intensità. “La situazione si complicherebbe se il conflitto dovesse estendersi anche laddove, come in Iran, il nostro intervento è più difficile. Attualmente - conclude Feliciangeli - la Caritas italiana in Medio Oriente sta valutando la situazione, ma c’è molta paura per gli operatori e per l’esito dei progetti in corso”.