La distruzione nella scuola colpita a Gaza dall'esercito israeliano

Nuova strage a Gaza, raid israeliano provoca 100 morti in una scuola piena di sfollati

L’attacco su un edificio considerato un covo di Hamas. Intanto si cerca la strada per una nuova mediazione che porti a una tregua a Gaza, con gli Stati Uniti che propongono un incontro in Egitto. Per Israele è importante un accordo rapido per liberare gli ostaggi ancora nelle mani di del gruppo islamico palestinese

Paola Simonetti – Città del Vaticano



Era piena di palestinesi sfollati la scuola Al-Tabai'een, nel settore Al-Sahaba a Gaza City, presa di mira dall’esercito israeliano con tre attacchi consecutivi per stanare membri di Hamas, provocando quello che la protezione civile locale ha definito un massacro atroce: almeno 100 i morti, dozzine i feriti. L’attacco israeliano è stato definito da Hamas una "pericolosa escalation”.

La difficile strada per una tregua Leggi Anche 09/08/2024 Medio Oriente, Netanyahu pronto a riprendere i colloqui con Hamas Il prossimo 15 agosto dovrebbero ripartire i negoziati per raggiungere un accordo sul cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano, intanto, si prepara a ... Una ennesima strage che, dunque, con ogni probabilità non favorirà i negoziati che si sta tentando di mettere in campo a Ferragosto per una tregua nella Striscia: l'appuntamento a Il Cairo, con Israele che annuncia l'invio di suoi mediatori per un accordo sulla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il gruppo islamico, da parte sua, chiede il rilascio del politico di spicco palestinese, Marwan Barghouti e dei capi delle altre fazioni palestinesi, richiesta accettata da Usa, Egitto e Qatar, pronti a un accordo ponte. Nuovi aiuti Usa a Israele Intanto gli Stati Uniti avrebbero sbloccato altri 3,5 miliardi di aiuti per Israele. Il finanziamento, secondo l'emittente CNN, è finalizzato all'acquisto di armi ed equipaggiamenti avanzati degli Stati Uniti. Israele non riceverà le armi immediatamente, ma, aggiunge la CNN, i fondi consentiranno l'approvvigionamento dei sistemi attualmente in produzione, con consegne più rapide possibili dalle scorte esistenti del Pentagono.