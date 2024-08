Tragedia in Brasile, oltre 60 vittime in un incidente aereo

Un velivolo della compagnia Voepass è precipitato su un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Proclamati tre giorni di lutto

Saranno le scatole nere a rivelare cosa sia realmente accaduto nello schianto dell'aereo, avvenuto ieri, venerdì 9 agosto, e costato la vita a 61 persone compresi quattro membri dell'equipaggio. Secondo fonti di stampa, potrebbe essere il gelo la causa dell’incidente.



Il gelo tra le possibili cause dell’incidente



Prima dell'impatto al suolo il velivolo stava volando a un'altitudine di 17 mila piedi, quota in cui la formazione di ghiaccio può rivelarsi, come riferito dal le autorità aeronautiche internazionali, un rischio grave. La compagnia aerea Voepass ha comunque garantito che il sistema antigelo era perfettamente funzionante al momento del decollo. Numerosi video pubblicati su internet dai residenti - e ripresi dai media - mostrano l'aereo cadere a picco in una regione collinare.

Proclamati tre giorni di lutto



L'impatto col terreno è avvenuto in una area residenziale. Alcune abitazioni sono state colpite senza fortunatamente causare vittime tra i residenti. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha proclamato tre giorni di lutto e ha chiesto un minuto di silenzio.