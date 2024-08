Biennale Musica 2024, quando a raccontare sono i giovani

L'evento, dedicato alla Musica assoluta, lancia un bando per giovani studiosi sotto i trent’anni per narrare la ricerca compositiva strumentale ed elettronica nell'ambito del festival veneziano dal 1930 al 2023

Marco Di Battista – Città del Vaticano

Musica assoluta. Forse un’utopia in una società contemporanea che vive di contaminazioni tra generi e media. L’argomento scelto dalla direttrice artistica Lucia Ronchetti per la prossima Biennale Musica susciterà senz’altro dibattiti e approfondimenti. È per questo che il 26 luglio è stato promulgato il bando nazionale - aperto a giovani studiose e studiosi under 30 - per la stesura di testi che saranno raccolti e pubblicati nell’ambito della Biennale. Il tema indicato da Ronchetti “Musica assoluta e ricerca compositiva strumentale ed elettronica nell'ambito della Biennale Musica (1930-2023)” invita ad esaminare quasi cento anni di storia musicale e culturale.

La selezione

La selezione si presenta dura, considerando che solo tre o quattro partecipanti saranno scelti, con ricerche dalle 10 alle 15 cartelle. Per le attività archivistiche i giovani saranno aiutati da tutor che li guideranno soprattutto nel reperimento di fonti da inquadrare in una prospettiva storica, partendo, si può immaginare, dalla eredità delle avanguardie insieme con la scoperta di tanta musica antica degli anni Trenta, e arrivando fino allo sdoganamento nel mondo di oggi di qualsiasi linguaggio e al cambiamento radicale del sistema produttivo.

Il significato della musica

Una sfida da leggere con interesse alla pubblicazione, con la certezza che proprio i giovani faranno scoprire nuove letture possibili di una realtà in cui, a vario titolo, sono immersi in molti. Una iniziativa inserita in una edizione della Biennale che, come scrive Ronchetti, vuole mettere “in evidenza il significato della musica quale linguaggio autonomo e lo statuto ontologico del suono, mostrando lo stato dell'arte di questa disciplina alchemica e coinvolgente ed entrando nel laboratorio dei compositori e degli interpreti più rigorosi e inventivi che elaborano partiture, programmi, codici e performance, senza alcun riferimento extra-musicale e senza riferimenti visivi”.

La scadenza per l’invio delle candidature è lunedì 9 settembre.