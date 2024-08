Stallo nei colloqui tra Israele e Hamas, delegazioni rientrate

Ancora nulla di fatto sul piano negoziale, tra Israele e Hamas. Al rientro da Doha, la delegazione israeliana ha parlato di “nessun progresso”; più dura la reazione del gruppo islamista che denuncia il prossimo "collasso" dei colloqui “per le richieste di Israele”. Intanto, a Gaza nella notte sono morte 4 persone che viaggiavano a bordo di un convoglio umanitario. Vittime israeliane in attacchi terroristici a Karmi Tzur

Roberta Barbi – Città del Vaticano

A preoccupare è soprattutto il piano diplomatico: la delegazione israeliana inviata a Doha, in Qatar, per i negoziati di martedì scorso, è rientrata e ha fatto sapere che non ci sono stati progressi significativi. Più duro il commento di Hamas che accusa Israele di impedire l’avanzamento delle trattative a causa delle sue richieste, cioè il mantenimento di una presenza sul corridoio di Filadelfia e la conferma del veto sulle identità dei 65 prigionieri palestinesi che dovrebbero essere liberati nell’ambito dell’accordo. Una situazione, di fatto, di blocco, che ha gettato nello sconforto anche i mediatori, Egitto, Qatar e Stati Uniti, che si dicono “frustrati” dalle richieste di Israele.

Leggi Anche 28/08/2024 Francesco: pace ai tanti Paesi in guerra, vicini a chi ha perso tutto Al termine dell'udienza generale nuovo appello del Papa per la Palestina, Israele, la “martoriata Ucraina”, il Myanmar e il Nord Kivu: preghiamo "perché i mari e i deserti ...

Il piano Olmert e al-Kidwa per i due Stati

Un piano congiunto per il futuro di Gaza, intanto, è stato presentato dall’ex premier israeliano Ehud Olmert e dall’ex ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese Nasser al-Kidwa che prevederebbe, tra le altre cose, il rilascio degli ostaggi e la creazione di uno Stato palestinese sui confini del 1967, ma con scambi di terre per tenere conto degli insediamenti israeliani e dei quartieri ebraici di Gerusalemme Est. L’ipotesi includerebbe anche il ritiro israeliano da Gaza e la creazione di un governo tecnocratico collegato all’Anp ed elezioni a Gaza e Cisgiordania entro massimo 35 mesi, infine, la presenza di una forza interaraba che si occupi della stabilizzazione della Striscia in collaborazione con l’esercito israeliano.

Leggi Anche 27/08/2024 Gaza, tra le bombe la Caritas si prepara a vaccinare i bambini Mentre la guerra non conosce sosta, i team medici di Caritas Gerusalemme sono tuttora attivi nella Striscia di Gaza. Gli operatori si preparano alla somministrazione ai bambini del ...

Quattro vittime a Gaza, attentati contro Israele

Sul terreno, si registrano almeno due attacchi terroristici contro cittadini israeliani questa notte nel villaggio di Karmi Tzur, in Cisgiordania, dove, secondo le forze di difesa israeliane, si contano diverse vittime; quattro, invece, i morti in un bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza che ha colpito un convoglio umanitario della ong americana Anera. Le vittime – ha precisato l’organizzazione – non sono membri dello staff, ma tutti cittadini palestinesi. Intanto a Gaza tutto è pronto per la campagna di vaccinazioni antipolio prevista per domani a cura dell’Unicef.