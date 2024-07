Vertice Nato: rafforzato scudo contro la Russia. Altri aiuti militari a Kijv

A Washington il summit si è chiuso con l’approvazione del trasferimento di F16 e altri 40 miliardi all’Ucraina per l’incremento della difesa aerea contro Mosca. Nella dichiarazione finale del vertice ribadita l’irreversibilità dell’entrata di Kijv nell’Alleanza Atlantica

Paola Simonetti - Città del Vaticano

I jet F16 promessi dagli Stati Uniti sono già partiti ed entro l'estate saranno operativi sui cieli di Kyiv per respingere gli attacchi di Mosca. Una garanzia per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, presente a Washington ma non al vertice Nato, che potrà contare anche sugli oltre 40 miliardi di euro in assistenza finanziaria e alla sicurezza che gli alleati dell'Alleanza atlantica sono pronti ad assicurargli nel prossimo anno. Questi i passi di spicco al summit, dove si è delineata la creazione di un centro di coordinamento degli aiuti in Germania e la nomina di un alto funzionario civile a Kyiv.

La soddisfazione a metà dell’Ucraina

Zelensky si è detto soddisfatto, lasciando però intendere che di "F16 ne servirebbero almeno 128 per eguagliare la Russia nei cieli”. Annunciata per oggi la firma a margine del summit di una lettera di intenti da parte di Francia, Germania, Italia e Polonia sul cosiddetto Elsa (European Long-Range Strike Approach), ovvero l’Approccio europeo all’attacco a lungo raggio. Dal vertice è giunto anche un monito alla Cina a non aiutare Mosca, ma Pechino esorta a non incitare allo scontro.

L' entrata dell’Ucraina nella Nato



Nella dichiarazione finale del summit dell’Allenza Atlantica a Washington è stato ribadito che il cammino dell'Ucraina verso l'ingresso nell'Alleanza è "irreversibile", come anticipato, senza tuttavia che sia stata ipotizzata una data. "Il futuro dell'Ucraina è nella Nato - si legge nel documento - nel quale i leader del patto accolgono "con favore i progressi concreti compiuti dal Paese dopo il vertice di Vilnius riguardo alle necessarie riforme democratiche, economiche e di sicurezza". Tuttavia, la Nato precisa che "sarà in grado di estendere un invito a Kyiv ad aderire all'Alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte".