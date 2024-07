L’endorsement degli Obama a Harris: sarai una fantastica presidente

Barack e Michelle, in un video, esprimono orgoglio e appoggio alla vice presidente che, nei sondaggi, accorcia le distanze con Trump. Il tycoon torna a Butler dopo l'attentato del 13 luglio scorso

Vatican News

Una ventennale amicizia suggellata da un video che immortala l’endorsement a Kamala Harris per la Casa Bianca di Barack Obama e della moglie Michelle. Nelle immagini della telefonata a Harris, l’ex coppia presidenziale esprime orgoglio e sostegno alle elezioni, affinché il risultato sia l’ingresso nello Studio Ovale per colei che sarà “una fantastica presidente”. Un appoggio, quello degli Obama, che passa anche per una dichiarazione ufficiale, nella quale i due si dicono “entusiasti ed eccitati di sostenere Kamala Harris come candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti”, precisando di essere d'accordo con Joe Biden nella scelta della vice presidente, “una delle migliori decisioni che abbia mai preso”.

Trump torna a Butler

Donald Trump ha intanto scelto di tenere un altro comizio elettorale a Butler, la stessa area della Pennsylvania dove è stato vittima di un attentato il 13 luglio scorso. Sarà l’occasione per l’ex presidente di rendere omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso nell’attacco, e alle altre persone rimaste gravemente ferite. L’evento, del quale ancora non si conosce la data, si svolgerà al chiuso, così come indicato dai servizi segreti.

Harris accorcia le distanze

Intanto, mentre nuovi sondaggi mostrano il testa a testa tra Trump e Harris, che sarebbe indietro all’ex presidente di soli due punti percentuali, continua il braccio di ferro sull’eventuale duello tv, con la campagna del tycoon che, dopo indicazioni di date e richieste di cambiamento di emittente, da Abc a Fox News, in ultimo ha precisato che non vi sarà alcun dibattito televisivo fin quando i dem non avranno nominato formalmente il candidato.