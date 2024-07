Usa: Joe Biden lascia la corsa alla presidenza

In primo piano nella cronaca internazionale il ritiro del presidente dalla campagna elettorale per la Casa Bianca, dopo settimane di pressioni da parte del Partito Democratico. Ora si apre la scelta di un nuovo candidato democratico, che dovrà vedersela con Trump nell’election day del 5 novembre prossimo: in lizza la vicepresidente, Kamala Harris, ma è tutto da vedere

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Una decisione attesa, ma pur sempre clamorosa quella di Joe Biden, che giunge dopo le esortazioni del suo partito a farsi da parte a seguito dei sondaggi sempre più disastrosi dopo il faccia a faccia televisivo con Donald Trump. E’ lo stesso Biden ad annunciarlo in un messaggio sui social, affermando che comunque rimarrà alla Casa Bianca sino a fine mandato. Ma anche questa eventualità viene contestata da frange del Partito Democratico, propense ad un immediato passo indietro del presidente. La cosa darebbe responsabilità e visibilità, in questi ultimi mesi di mandato, alla vicepresidente Kamala Harris, già segnalata da Biden come possibile candidata per contrastare Trump.

Un nuovo candidato

Il Partito Democratico, dunque, è ora impegnato nella scelta di un nuovo candidato su cui puntare con maggiori certezze. E proprio su questo punto si pronuncerà il popolo dei democratici nel corso di primarie che dovranno svolgersi a tempo di record. Intanto il ritiro di Biden ha dato nuovo slancio alla campagna elettorale democratica. In poche ore giunte donazioni per quasi 50 milioni di dollari per un rush finale senza precedenti: un’ulteriore prova sulla stabilità dell’elettorato statunitense.

Le reazioni

Joe Biden incassa comunque il ringraziamento e la gratitudine del suo partito per aver retto il Paese nella difficile situazione interna e internazionale degli ultimi anni. Dall’estero, tra gli altri, i vertici russi affermano di continuare a guardare agli sviluppi del processo elettorale americano, ma senza interferenze. Dal presidente ucraino, Volodomyr Zelensky, il riconoscimento a Biden per quanto fatto a favore di Kyiv nel corso della guerra con la Russia e la dichiarata esigenza he il sostegno americano continui. Da molti altri Paesi si riconosce il ruolo fondamentale avuto da Biden e si comprende la difficile scelta adottata di farsi da parte. Il ministero degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sottolinea: “Roma continuerà a lavorare bene anche con il prossimo presidente americano. Controverse le risposte dal mondo finanziario, con l’oro in netto rialzo, ma borse al ribasso.