Ucraina, morti e feriti in attacchi alle regioni di Kharkiv e Kherson

Villaggi distrutti dai raid russi nella regione ucraina di Kherson (AFP or licensors)

Sette morti e quasi 30 feriti nei raid russi sul Donetsk. Fonti Nato citate dall'agenzia Bloomberg affermano che degli aerei da caccia F16 sono in arrivo a Kyiv ma meno del previsto

Vatican News

Un attacco missilistico russo contro il villaggio di Budy, nella regione di Kharkiv in Ucraina orientale, ha causato il ferimento di almeno 25 persone, tra cui due bambini. Lo rende noto la procura regionale di Kharkiv. Già ieri, sempre nell’oblast di Karkhiv, due persone erano rimaste uccise in un attacco russo; altre tre sono morte in un bombardamento nell’oblast di Kherson: si tratta di un uomo – hanno riferito il ministero degli Interni di Kyiv e il governatore di Kherson - rimasto ucciso nel pomeriggio nel bombardamento del villaggio di Tokarivka, poi una donna morta dopo che una granata ha colpito il cortile di un edificio residenziale a Pryozern e, infine, la terza vittima, una donna di 50 anni, morta mentre si trovava all’aperto.

Invio di jet F-16

Intanto fonti Nato, citate dall’agenzia di stampa americana Bloomberg, fanno sapere che l’Ucraina riceverà gli aerei da caccia F-16 questa estate ma in numero molto inferiore a quanto sperato da Kyiv. L’invio dei jet - viene spiegato - sarebbe tormentato da ritardi, problemi sui pezzi di ricambio e dalla barriera linguistica tra piloti ucraini e addestratori stranieri. Si teme inoltre che l’Ucraina non abbia abbastanza piste e che quelle che ha siano troppo vulnerabili agli attacchi russi. Secondo ancora Bloomberg, il risultato è che l’Ucraina potrebbe essere in grado di schierare uno squadrone di F-16 da 15 a 24 jet: ben al di sotto dei 300 richiesti.