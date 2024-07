Usa 2024, Trump accetta la nomination. Biden pensa al ritiro

Donald Trump ha accettato formalmente la nomination come candidato repubblicano in corsa per la Casa Bianca e promette una vittoria senza precedenti. Tanti i punti toccati nel suo discorso, dalle questioni interne alle crisi internazionale. Intanto, l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta seriamente considerando di lasciare la corsa per le presidenziali USA

Silvia Giovanrosa- Città del Vaticano

Il discorso dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è durato circa 90 minuti. Abbandonati i toni agguerriti che hanno contraddistinto la campagna elettorale, Trump ha detto: “Non dobbiamo demonizzare il dissenso e il nemico”, ed ha ufficialmente accettato la nomination in vista dell'Election Day del 5 novembre. Si è detto certo di una "vittoria incredibile", che porterà ai "quattro anni più belli della storia del Paese". Il tutto a pochi giorni di distanza dall'attacco a Butler, in Pennsylvania, per il cui esito a più volte ringraziato Dio.

I temi dell’agenda Trump



Nel discroso il candidato repubblicano ha ripercorso, uno ad uno, i punti fondamentali del suo programma elettorale: primo fra tutti la difesa dei confini dalla migrazione illegale e la fine della costruzione del muro con il Messico. L’ex presidente Usa ha poi promesso di porre fine immediatamente alle guerre in corso: confermando il suo appoggio al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rivolto una diretta richiesta ad Hamas affinché vengano liberati gli ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Sul fronte ucraino, prevista per oggi una telefonata con il presidente Zelensky. Nel suo discorso, Trump, ha sottolineato di voler tornare alla Casa Bianca per "essere il presidente di tutta l'America", ed ha esposto le varie "crisi" che, a suo dire, affliggono gli Stati Uniti, promettendo una "nuova era di sicurezza, prosperità e libertà". Ampio spazio è stato dedicato alle questioni di politica interna: dal taglio delle tasse, ai temi della transizione ecologica: “Stop alla sciocchezza green, domineremo con la nostra energia”, ha dichiarato Trump, “tutto sarà prodotto solo negli Usa”

Il possibile ritiro di Joe Biden

I media americani continuano a far circolare indiscrezioni che danno per vicino l'annuncio di Joe Biden del ritiro dalla corsa alle presidenziali Usa. Kamala Harris è considerata la candidata ufficiale se Biden dovesse ritirarsi, come chiedono i principali esponenti del partito. Diverse persone vicine aileader democratici hanno rivelato al Wall Street Journal che sistanno preparando ad una campagna elettorale "senza Joe Biden"."E' ormai una questione di quando, e non se, si ritirerà dalla corsa presidenziale", riferiscono le fonti.