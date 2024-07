Calcio e solidarietà, concluso l’AS Roma Social Camp

Nei giorni scorsi, nel quartiere romano dell’Eur, si è concluso il centro estivo di due settimane offerto ai bambini provenienti da contesti sociali difficili. Alla giornata conclusiva presente il direttore della Caritas diocesana di Roma Giustino Trincia

Essere solidali giocando a pallone. Trovarsi in campo per una partita e insieme imparare come prevenire e contrastare il bullismo e cyberbullismo. Gioco e socialità hanno contraddistinto le due settimane dell’AS Roma Social Camp, le due settimane di centro estivo, terminate il 12 luglio e organizzate dalla squadra della Roma nel Centro Sportivo Dabliu Eur, vissute dai piccoli partecipanti all’insegna dell’inclusione e della condivisione.



Imparando i media e l’ambiente



Il campo estivo, gratuito, è stato offerto per bambini provenienti da contesti sociali difficili e ha visto anche in programma delle lezioni di giornalismo per un uso consapevole dei media e incontri di sensibilizzazione a tema ambientale per avvicinarsi a un modo di vivere sostenibile. Un team di atleti con disabilità intellettivo-relazionali, i ragazzi dell’AS Roma for Special, ha svolto un allenamento assieme ai bambini e anche la calciatrice della prima squadra femminile dell’AS Roma, Eseosa Aigbogun, ha fatto una sorpresa visitando il centro mentre andava a sostenere un allenamento di riabilitazione dopo l’infortunio subito a gennaio.

Assieme alla Caritas romana



Alla giornata conclusiva dell’AS Roma Social Camp 2024 ha preso parte fra gli altri il direttore della Caritas diocesana di Roma Giustino Trincia, il General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali, il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Cangemi e la portavoce del Forum Lazio del Terzo Settore, Francesca Danese. Ai partecipanti sono stati consegnati ai bambini gli attestati di frequenza e gadget giallorossi come ricordo di queste due settimane di divertimento e socializzazione.