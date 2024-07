Donald Trump alla convention repubblicana (ANSA)

Presidenziali Usa, nomination alla Casa Bianca per Trump. Biden non molla la corsa elettorale

Vento favorevole per il repubblicano che, dopo l’attentato in Pensylvania, incassa popolarità e sostegno, oltre all’archiviazione del caso che lo vedeva accusato di aver sottratto carte segrete. Dal canto suo, Biden ribadisce di sentirsi in piene forze per proseguire il cammino verso la rielezione

Paola Simonetti – Città del Vaticano Superato in fretta l'attentato che due giorni fa lo ha preso di mira in Pensylvania, Trump riprende la campagna elettorale per la Casa Bianca, forte dell'approvazione della sua nomination alla convention del Partito Repubblicano e dell'archiviazione del caso delle carte segrete a Mar-a-Lago da parte di un giudice della Florida a seguito della sentenza sull'immunità della Corte Suprema americana. Il sostegno milionario per Trump La sua prima mossa dopo essersi ripreso dal ferimento di Butler, è la nomina del suo vice, James Vance, 39enne, senatore dell'Ohio. "Voglio unire l'America -ha dichiarato Trump - ma tutti i casi contro di me – ha aggiunto - dovrebbero essere archiviati". E intanto, incassa anche il sostegno del ricco imprenditore del web, Elon Musk, che donerà al suo comitato elettorale 45 milioni di dollari al mese. Biden determinato In una lunga intervista alla Nbc, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ammette: 'Sono vecchio, ma ho soltanto tre anni più di Trump e la mia acutezza mentale è dannatamente buona". In merito al cordiale colloquio telefonico con Trump dopo il ferimento a Butler, il presidente Usa dichiara: "Ero preoccupato".