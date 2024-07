Torna il Premio Navarro-Valls, valore a chi sceglie l’inclusione

L’8 luglio a Roma si celebra la seconda edizione dell’appuntamento organizzato dalla Biomedical University Foundation per celebrare la leadership e la benevolenza. Avrà un profilo “Senior” e uno “Junior” e ha tra gli obiettivi quello di promuovere e valorizzare studenti meritevoli provenienti da contesti socioeconomici disagiati

Il Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls, giunto alla seconda edizione, torna lunedì 8 luglio presso la Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini a Roma e raddoppia i riconoscimenti ai protagonisti che si sono distinti nei rispettivi ambiti per capacità di leadership e per il contributo significativo alla società nella ricerca del “Bene della Persona”, selezionando una figura “Senior” e una “Junior”.

I membri della giuria

Il Comitato Scientifico del Premio, responsabile della ricerca e selezione dei candidati (tre per ogni categoria), è presieduto da Federico Eichberg e include altri membri quali Matteo Colaninno, Giuseppe Cornetto Bourlot, Stefano Lucchini e Luisa Todini. La Giuria, incaricata di nominare i vincitori, è composta dal Presidente della Biomedical University Foundation, Alessandro Pernigo, e da Paolo Arullani, Ferruccio De Bortoli, Bianca Maria Farina, Gianni Letta e Lucia Vedani.

Sostenere il talento afflitto dal diagio

Oltre alla cerimonia di premiazione dei vincitori, l'evento sarà un’importante occasione per raccogliere fondi da destinare all’assegnazione di borse di studio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio, promuovere l’inclusione e sostenere lo sviluppo di talenti meritevoli e meno abbienti. La Biomedical University Foundation, ente no profit a sostegno dello sviluppo dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, organizza questo evento in memoria del suo cofondatore, Joaquín Navarro-Valls, medico e giornalista, portavoce di Papa Giovanni Paolo II e direttore della Sala Stampa della Santa Sede per 22 anni, dal 1984 al 2006.

Leadership e benevolenza

L’obiettivo del Premio - che lo scorso anno ha insignito all’imprenditore Brunello Cucinelli - è quello di individuare e valorizzare personalità di grande spessore che incarnano i valori di leadership e benevolenza nel loro impegno sociale, culturale, sportivo, scientifico, economico e istituzionale, con lo scopo di promuovere modelli che contribuiscano al miglioramento della società attraverso la solidarietà e la benevolenza per un mondo più responsabile, sostenibile, inclusivo e attento alla dignità della persona.