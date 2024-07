Il premier israeliano Netanyahu al Congresso Usa, mentre si tratta su ostaggi e tregua a Gaza

Negli Stati Uniti prosegue la visita di Benjamin Netanyahu, che oggi tiene un discorso al Congresso e domani incontrerà il presidente Biden. Intanto Hamas, Fatah è altre 12 fazioni palestinesi hanno siglato, in Cina, un'intesa per un governo di riconciliazione nazionale ad interim

Marco Guerra – Città del Vaticano

Quattordici tra fazioni e organizzazioni palestinesi, tra cui Hamas e Fatah, hanno firmato ieri a Pechino un accordo per "porre fine alla divisione e rafforzare l'unità palestinese" nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Israele contraria all’accordo

La prospettiva è quella di ''un governo di riconciliazione nazionale'', che dovrebbe diventare esecutivo al termine della guerra con Israele a Gaza. Ora si tratta di vedere se l'accordo avrà applicazione reale, ma Israele già esprime il suo disappunto. "Invece di respingere il terrorismo - ha detto il ministro degli Esteri Katz - Abu Mazen abbraccia gli assassini di Hamas”. “Il governo di Hamas sarà annientato – ha proseguito l’esponente dell’esecutivo israeliano – e la sicurezza resterà in mani israeliane”.

Leggi Anche 22/07/2024 Israele: si infiamma il fronte con lo Yemen Alta tensione in Medio Oriente. Nella serata di ieri, domenica 21 luglio, l’esercito israeliano ha intercettato un missile, lanciato dai ribelli Houti dello Yemen, diretto contro ...

Proteste per la visita di Netanyahu

Secondo i media la sicurezza e la necessità della vittoria su Hamas saranno tra i principali temi al centro di discorso che terrà oggi il premier israeliano Benjamin Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti. Domani invece sarà la volta dell’incontro con il presidente Joe Biden e la vice Kamala Harris, mentre venerdì Netanyahu sarà a colloquio con il candidato repubblicano, Donald Trump, a Mar-a-Lago. Intanto circa 200 persone sono state arrestate a Washington per aver manifestato contro la visita del primo ministro israeliano. Infine, sul fronte diplomatico, si segnala la partenza di una delegazione israeliana per Doha, in Qatar, dove giovedì riprenderanno i negoziati per la liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco.