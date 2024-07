Nigeria: strage di studenti per il crollo di un edificio scolastico

L'edificio scolastico crollato a Busa Buji in Nigeria (ANSA)

Ha provocato almeno 22 morti, 130 feriti e un centinaio di dispersi il cedimento di uno stabile di due piani che ospitava la Holy Academy a Busa Buji. Al lavoro i soccorritori che cercano superstiti sotto le macerie. Probabile causa del disastro le forti piogge dei giorni scorsi

Paola Simonetti - Città del vaticano

Erano entrati in classe per sostenere gli esami, invece per decine di studenti nigeriani i banchi di scuola sono stati una trappola mortale. Il crollo improvviso dell’edificio scolastico di due piani che ospitava la Holy Academy a Busa Buji, li ha sepolti. 22 i morti e circa 130 i feriti, almeno 100 i dispersi.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo del disastro i soccorritori sono al lavoro, anche con scavatrici meccaniche, per cercare superstiti sotto i cumuli di macerie, attorno ai quali si è radunata la folla di famiglie disperate. Ancora da chiarire le cause del cedimento, ma con ogni probabilità a infragilire lo stabile ci sarebbero state le forti piogge che per tre giorni hanno imperversato sulla zona.

La scarsa sicurezza degli edifici

I crolli non sono eventi rari in Nigeria, dove a minare la sicurezza dei cittadini ci sarebbe la scarsa applicazione delle norme edilizie, ma anche la scadente qualità dei materiali da costruzione utilizzati. Solo nel 2021 erano state 45 le vittime nel crollo di un edificio nell'elegante quartiere Ikoyi di Lagos, cuore economico del Paese. Sempre a Lagos, l'anno successivo, dieci persone erano rimaste uccise dal cedimento di uno stabile di tre piani nel quartiere Ebute-Metta. Secondo recenti studi di settore, dal 2005, almeno 152 edifici sono crollati a Lagos.