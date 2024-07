A Gaza almeno 30 morti per attacco israeliano contro un ospedale da campo

Tre missili hanno centrato la struttura installata all'interno di una scuola, nel centro della Striscia di Gaza. Intanto, si aprirà domani a Roma un vertice tra Cia, Mossad, Qatar ed Egitto. La notizia, anticipata da fonti di stampa, è stata confermata dal premier israeliano Netanyahu

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Nella Striscia di Gaza è stato attaccato un ospedale da campo all’interno di una scuola. Le Forze armate israeliane hanno reso noto di aver colpito "terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas" incorporato nell'istituto. Secondo l'esercito di Israele, il complesso è stato utilizzato "come nascondiglio per dirigere e pianificare numerosi attacchi contro le truppe israeliane". Le autorità di Gaza condannano in un comunicato quello che definiscono "un orribile massacro da parte dell'occupazione israeliana contro un ospedale da campo che fornisce servizi medici a decine di pazienti e feriti, tutti civili”.

Vertice a Roma

Intanto, il premier israeliano Netanyahu ha confermato, secondo diversi media internazionali, che Israele invierà a Roma una squadra negoziale a colloqui, "probabilmente all'inizio della settimana". In precedenza, fonti di stampa avevano resto noto che il capo del Mossad incontrerà domani a Roma il direttore della Cia, il premier del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana. L'obiettivo è quello di trovare un accordo sugli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e per la tregua a Gaza. Secondo diverse fonti, il premier israeliano vuole l'istituzione di un meccanismo per monitorare il movimento di armi e militanti palestinesi dal sud della Striscia di Gaza al nord e il mantenimento del controllo israeliano dell’area tra Gaza e l'Egitto. Un funzionario israeliano ha escluso che domani a Roma si possa arrivare ad una svolta. Netanyahu - ha spiegato il funzionario - vuole "un'intesa che non può essere raggiunta". "In questo momento non è pronto a muoversi, quindi potremmo finire in una crisi nei negoziati e non in un accordo".

Nave israeliana intercetta drone proveniente dal Libano

L'esercito israeliano ha chiesto ai residenti delle zone sud di Khan Yunis di lasciare le loro case e di spostarsi sulla costa. Lo ha reso noto il portavoce militare motivando la richiesta "con la significativa attività terroristica" nell'area e "il lancio di razzi verso Israele dalla zona sud di Khan Yunis". Una nave militare israeliana ha intercettato inoltre un drone entrato nelle acque israeliane proveniente dal territorio libanese. Lo riporta il quotidiano "Jerusalem Post".

Oms: a Gaza un milione di vaccini antipolio

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che un milione di dosi di vaccino contro la poliomielite saranno inviate nella Striscia di Gaza nel tentativo di proteggere i residenti dalla malattia. Tuttavia, ha avvertito, molti continueranno comunque a morire nella Striscia a causa di malattie che sarebbero prevenibili.