Offensiva israeliana sul Libano dopo l’attacco a Mjdal Shams

Hezbollah nega ogni responsabilità nel lancio del razzo che sulle alture del Golan ha ucciso 12 tra bambini e ragazzi. Netanyahu, rientrato dagli Usa, convoca il Gabinetto di sicurezza. A Roma il vertice su Gaza fra Cia, Mossad, Qatar ed Egitto

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

In Libano ora è attesa, dopo la strage di Majdal Shams, ieri, quando nella città a maggioranza drusa sulle alture di Golan, un razzo, di fabbricazione iraniana secondo gli israeliani, caduto su un campo di calcio ha ucciso almeno 12 persone, soprattutto bambini e ragazzi, ferendone oltre 30. L’offensiva, che apre al rischio estremamente concreto di un conflitto molto più ampio, è stata definita dal portavoce capo dell'esercito israeliano, la più letale contro i civili israeliani dall'attacco di Hamas del 7 ottobre che ha scatenato la guerra a Gaza.

Hezbollah nega l'attacco

Il movimento sciita libanese Hezbollah, che rifiuta di cessare il fuoco finché continueranno i bombardamenti israeliani su Gaza, ha però negato un suo ruolo nell’attacco e reagisce dichiarando di aspettarsi una pesante reazione da parte di Israele. E nella notte, come riferisce l’esercito israeliano, una raffica di raid israeliani ha colpito in Libano, “una serie di obiettivi terroristici di Hezbollah sia in profondità nel territorio libanese che nel sud del Paese”.

Netanyahu rientra in Israele

Gli Hezbollah “pagheranno un prezzo alto”, erano state le parole di avvertimento del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha lasciato in anticipo gli Stati Uniti per rientrare in patria e convocare il Gabinetto di sicurezza, mentre fonti della sicurezza israeliane assicurano che il Paese non vuole una guerra.

A Roma il vertice su Gaza

Israele ha intanto consegnato ai mediatori la proposta "aggiornata" per un possibile cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. La prima verifica di una potenziale intesa, nonostante le nuove tensioni, è oggi a Roma al vertice Mossad-Cia e Qatar-Egitto.