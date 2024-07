I danni dell'esplosione a tel Aviv

MONDO

Israele sotto attacco dallo Yemen e dal Libano

Un morto e dieci feriti a Tel Aviv per un drone lanciato dai ribelli Houti dello Yemen che ha bucato lo scudo missilistico di Israele. Lancio di razzi anche dal Libano come risposta all’uccisione nella notte di ieri di un comandante di Hamas. Allerta massima in tutto il paese anche per il black out che ha colpito la rete internet a livello mondiale.

Vatican News Si è trattato di un attacco multiplo ed improvviso con un razzo balistico e 4 droni lanciati verso Israele ad opera dei ribelli Houti dello Yemen. Abbattuti tutti gli ordigni tranne un drone che è riuscito a bucare la difesa aerea e ad esplodere sui cieli di Tel Aviv. Immediata la rivendicazione dell’attacco da parte dei ribelli yemeniti che, hanno assicurato, continueranno a prendere di mira Israele in segno di solidarietà con i palestinesi di Gaza. Il fronte libanese Attacchi missilistici contro Israele sono stati lanciati alle prime luci dell’alba anche dal Libano. L'attacco è stato rivendicato da Hezbollah che ha sostenuto di aver lanciato decine di razzi contro la comunità di Abirim in risposta ai recenti raid dell'Idf nel sud del Libano. Israele "regolerà i conti" con coloro che vogliono danneggiarlo o "praticano il terrorismo" la risposta del ministro della difesa Gallant che ha convocato un vertice con i capi delle forze armate. Intanto, Hezbollah ha confermato la morte avvenuta ieri sera di Habib Maatouk, al comando di un gruppo terroristico. Si combatte anche a Gaza Non si fermano neppure le operazioni sul fronte della Striscia di Gaza. Qui almeno due persone sono state uccise e otto ferite in un attacco israeliano contro una scuola dell'Unrwa, che l’esercito sostiene venisse utilizzata come centro di comando di Hamas. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui