Israele-Hamas, si lavora a nuovi colloqui nonostante le bombe

Il premier israeliano Netanyahu ha approvato la partenza del team negoziale per i colloqui sulla tregua a Gaza. Ancora bombe e vittime nella Striscia, resta caldo anche il fronte libanese

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

In Israele c'è cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con Hamas e si ritiene che l'intesa possa essere raggiunta entro questo mese, anche se la prudenza è d'obbligo. I media nazionali hanno definito la proposta di Hamas "la migliore offerta finora". Un alto funzionario - citato da Ynet - ha riferito che nell'incontro con i negoziatori, il capo di governo "ha sottolineato ancora una volta che la guerra finirà solo dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi e non un attimo prima".

Il conflitto armato

Sono proseguiti gli scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele nel contesto di una nuova escalation militare dopo l'uccisione di un comandante militare di Hezbollah da parte di un razzo israeliano. Incendi al nord di Israele dopo i lanci di razzi dal Libano, in almeno 10 località di Galilea e alture del Golan. Diversi attacchi aerei israeliani, oltre a sbarramenti di artiglieria, hanno colpito la Striscia di Gaza durante la notte, uccidendo e ferendo civili, nonostante le notizie di una ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco per porre fine alla guerra. Lo riporta Al Jazeera. L'agenzia di stampa statale palestinese, Wafa, riferisce che cinque persone sono state uccise, tra cui tre bambini. Wafa riferisce anche di diverse vittime a seguito di un attacco israeliano contro il quartiere di Daraj, nella città di Gaza, e di colpi di artiglieria contro aree della città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, e del campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale del territorio palestinese.

Gli ostaggi israeliani

"È tempo di chiudere l'accordo" sugli ostaggi, avrebbe detto Joe Biden nella telefonata con Netanyahu, mentre migliaia di manifestanti antigovernativi si sono radunati nuovamente a Gerusalemme vicino alla casa del premier israeliano per chiedere elezioni anticipate e che il governo concluda un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Sempre Biden ha accolto con favore la mobilitazione un team israeliano per negoziare la tregua a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca. Nella telefonata il presidente americano ha definito positiva la decisione di "inviare suoi negoziatori per un colloquio con i mediatori statunitensi, del Qatar e dell'Egitto nel tentativo di concludere l'accordo".