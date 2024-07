Venezuela, conclusa la campagna elettorale. Domenica al voto

Il presidente venezuelano uscente, il socialista Maduro, punta a restare alla guida del Paese. Il cartello dell'opposizione mira ad un governo di cambiamento democratico e liberale.

Luca Collodi – Città del Vaticano

Si è conclusa in Venezuela la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di domenica prossima, 28 luglio. Il presidente Nicolas Maduro è alla ricerca di un terzo mandato. Il partito al potere si trova però ad affrontare una difficile prova elettorale.



I vescovi



L’importanza del voto in Venezuela è sottolineata dalla dichiarazione dei vescovi venezuelani dell'11n luglio scorso, che parlano delle elezioni come di "festa della democrazia" e invitano i cittadini del Paese a esercitare il loro diritto. Per le organizzazioni umanitarie cattoliche le elezioni rappresentano “l'unica opzione in cui il popolo venezuelano può esprimersi e relazionarsi con il governo Maduro e le circostanze in cui devono vivere”.

Il governo



Maduro avvisa Stati Uniti e Spagna a "prepararsi" per la sua vittoria: “sarà, ha detto, la vittoria elettorale più bella e più grande della storia elettorale del Venezuela, che aprirà una strada di "speranza e felicità". Il procuratore generale, Tarek William Saab, ha intanto minacciato l'arresto di chiunque intenda "minare" il processo elettorale, diffondendo il risultato prima che si sia concluso il processo della Commissione elettorale". Inoltre ha dichiarato l'intenzione di procedere contro chi "intende o vuole sabotare il clima di pace che si sta vivendo in modo straordinario nel Paese".



L’opposizione



In un accordo scritto, i leader della Piattaforma di Unità democratica (Pud), tra cui l'ex candidata e vincitrice delle primarie di coalizione, Corina Machado esclusa per via giudiziaria, si impegnano a "creare un clima politico e sociale" che sostenga l'azione di governo e garantisca l'avvio del processo di democratizzazione del Paese. Il leader della Piattaforma di opposizione, Edmundo Gonzales, ha intanto annunciato di essere riuscito ad accreditare oltre il 99% dei suoi scrutatori. Gonzales, si dice inoltre fiducioso che “le Forze Armate del Venezuela faranno rispettare la volontà del popolo".