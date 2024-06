Mosca: intercettati 36 droni ucraini. Attacchi a Donetsk e Zaporizhzhia: oltre 10 morti

Il Ministero della Difesa russo afferma di aver abbattuto durante la notte i droni ucraini in sei regioni della parte occidentale del Paese. I media ucraini parlano invece di sette bombardamenti nella regione di Kharkiv. Undici vittime civili, invece, a causa di attacchi russi nella regione di Zaporizhzhia e in quella di Donetsk, tra cui bambini. Il presidente Zelensky chiede che gli alleati occidentali accelerino la fornitura di armi

Vatican News

Sono 36 i droni ucraini abbattuti durante la notte in sei regioni della Russia occidentale. Ne dà notizia via Telegram il Ministero della Difesa russo. Quindici droni, stando alle informazioni riportate, sono stati intercettati e distrutti nella regione del Kursk, nove nella regione di Lipetsk, quattro in entrambe le regioni di Voronezh e Bryansk, e due droni in entrambe le regioni di Orel e Belgorod.

Lo stesso Ministero afferma che le unità del Dnepr Group of Forces hanno colpito uomini e mezzi della 65.ma brigata meccanizzata dell’Air Force Ucraina, della 128.ma brigata d’assalto di montagna, della 35.ma brigata dei marine e della 15.ma brigata della guardia nazionale vicino a Pyatikhatki, Novotyaginka, Malaya Tokmachka e Rabotino. Le perdite dell’Air Force Ucraina ammontano a un centinaio di soldati ucraini, più la distruzione di veicoli a motore, sistemi di artiglieria e un deposito di munizioni.

Attacchi russi a sud ed est dell'Ucraina

I media ucraini, invece, riferiscono di sette bombardamenti effettuati ieri, 29 giugno, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il distretto di Dergachi è stato attaccato tre volte e tre persone sono rimaste ferite. Nella direzione di Kharkiv, durante il giorno, le difese ucraine hanno fermato con successo 12 tentativi avanzata nemica nell’area di Vovchansk.

Sempre ieri attacchi russi hanno provocato undici vittime civili nella regione di Zaporizhzhia e in quella di Donetsk, rispettivamente nel Sud e ad Est del Paese. A Vilniansk, a 29 km da Zaporizhzhia, sono state uccise sette persone, fra cui due bambini, e ferite undici. A darne notizia sui social media, il leader della regione Ivan Fedorov. Gli assalti sui villaggi che sulla linea del fronte nel Donetsk hanno provocato invece quattro morti civili: tre a Zarichne, uno nella zona di confine chiamata Niu-York, sotto intenso attacco dalla metà di giugno dalle truppe russe che puntano alla città di Toretsk. Qui altre 13 persone sono rimaste ferite.

Appello del presidente Zelensky

I nuovi attacchi hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a chiedere che gli alleati occidentali accelerino la fornitura di armi. “Ogni ritardo nelle decisioni in questa guerra significa la perdita di vite umane”, ha detto il capo di Stato con particolare rifermento alla città di Vilniansk e alla morte dei minori.