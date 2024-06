Claudia Sheinbaum è la prima donna a vincere le presidenziali in Messico

Si sono chiuse alle 20, ora del Messico, le urne per l’elezione del nuovo presidente. Dopo una campagna elettorale all’insegna della violenza, il Paese latino-americano si appresta ad avere un nuovo capo dello Stato. Per la prima volta, nella storia politica di tutto il nord America, sarà eletta una donna alla presidenza.

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Claudia Sheinbaum, rappresentante alle presidenziali in Messico per il partito Morena, il Movimento di Rigenerazione Nazionale, attualmente al potere, ha vinto le elezioni, secondo i risultati pressochè definitivi. I leader e gli ex presidenti dell’ala progressista del continente latino-americano, stanno già esprimendo sui social pareri favorevoli alla vittoria di Sheinbaum. Tra le varie dichiarazioni degli esponenti politici, spicca quella della presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, che scrive sui social: di voler "lavorare insieme per l'unità dell'America Latina e dei Caraibi". Xochitl Galvez, candidata all’opposizione, ha riconosciuto la vittoria della sua anragonista e, in un discorso ai suoi sostenitori, ha detto: "Pochi minuti fa ho contattato Claudia Sheinbaum per conoscere i risultati delle elezioni". L’Istituto nazionale elettorale (Ine), ha riferito che Sheinbaum ha ottenuto più del 60,% dei voti. Galvez invece è accreditata di circa il 28% dei consensi elettorali.

Violenza e scontri durante le elezioni

E ieri, proprio nel giorno delle elezioni generali messicane, un altro candidato è stato ucciso. Si tratta di Israel Delgado Vera, candidato sindaco nella cittadina di Cuitzeo della coalizione di sinistra. L’uomo, 35 anni, si trovava fuori dalla sua abitazione, quando sono arrivate persone armate, che hanno sparato diversi colpi di pistola contro di lui. Delgado Vera è il 24esimo candidato ucciso, mentre sono diverse decine i funzionari elettorali assassinati. Gli ultimi due sempre ieri in un attacco ad un seggio elettorale. Un clima drammatico che non impedisce però al Morena, il Movimento di Rigenerazione nazionale, attualmente al potere, di applaudire alla affermazione della propria candidata. Oggi convocata una manifestazione del Morena a Città del Messico per la vittoria della Sheinbaum. Le forze dell’ordine sono state mobilitate per timore di violenze di piazza.