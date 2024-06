In aumento matrimoni forzati e precoci e mutilazioni genitali femminili

I casi nel mondo sono in crescita del 15% rispetto al 2016. È per questo che l’organizzazione non governativa ActionAid ha promosso il progetto 'Join our Chain' con lo scopo di prevenire e ridurre il verificarsi di questi fenomeni

Lavinia Sdoga - Città del Vaticano

I numerosi casi di matrimoni forzati e precoci e di mutilazioni genitali femminili allarmano sempre più la comunità internazionale. A oggi, infatti, circa 650 milioni di ragazze nel mondo si sono sposate prima dei diciott’anni, mentre 230 milioni hanno subito mutilazioni genitali. Ma la situazione è grave anche in Italia ed è per questo che l’ong ActionAid ha scelto di lanciare il progetto Join our Chain. “Si tratta di un modello multisettoriale che opera su tre livelli, in un’ottica di prevenzione e intervento sulle situazioni di rischio”, spiega a Radio Vaticana - Vatican News Benedetta Balmaverde, Project-Manager di ActionAid.

I matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili fanno registare un aumento del 15% rispetto al 2016. Cifre ufficiali, fornite dall’Unicef, ma che riescono a delineare solo in parte la gravità dei due fenomeni. I matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili sono infatti pratiche ancora diffuse in molti Paesi, specialmente nell’Africa Sub-Sahariana, in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico. L'Europa, e nello specifico l'Italia, non è esente da questo triste fenomeno. Gli ultimi dati disponibili, pubblicati nel 2019, indicano che sono state oltre 87mila le donne vittime di questi episodi, con una concentrazione significativa di casi all’interno delle comunità nigeriane, etiopi ed egiziane. “Il numero totale assoluto di queste pratiche è in aumento - spiega Balmaverde - poiché si tratta di Paesi in forte crescita demografica. E la crescita c’è stata soprattutto a seguito della pandemia. Tuttavia, quando queste donne arrivano in Italia, l’attuazione di queste pratiche diminuisce. Ma mancano indagini a livello nazionale aggiornate”.



Il progetto Join our Chain



Promosso da ActionAid a Milano, e oggi esteso anche a Roma, il progetto ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci. “La catena di intervento - continua Balmaverde - si articola in tre fasi: emersione, per raccogliere segnalazioni di situazioni di rischio; invio, per segnalare i casi alle istituzioni presenti sul territorio; assistenza e protezione, per proteggere e supportare le vittime”. L’iniziativa consiste in un approccio integrato che, al fine di combattere le due pratiche lesive, vede il coinvolgimento di diverse professionalità e settori: scuola, servizi sociosanitari, forze dell’ordine, mediatori linguistico-culturali. “Un ruolo fondamentale - conclude Balmaverde - è quello rivestito dalle Community Trainer, figure chiave per l’attività di sensibilizzazione e supporto all'interno delle comunità interessate. Il nostro intervento vuole essere una risposta concreta a queste gravi violazioni dei diritti umani e fornire un quadro operativo integrando prevenzione, assistenza e protezione”.