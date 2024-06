Israele pianifica lo scontro totale con il Libano: l’annuncio dai vertici militari

L’esercito ha approvato piani operativi per una imminente offensiva oltre confine. La notizia giunge dopo riunioni strategiche, nel contesto dell’intenso scambio di fuoco fra Hezbollah libanesi e le forze di difesa israeliane

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Approvati e validati. I piani operativi per un’offensiva in Libano hanno dunque avuto il via libera dei vertici delle forze di difesa israeliane, secondo quanto annunciato dopo riunioni strategiche nelle quali si sarebbe decisa quella che è stata definita “un'accelerazione della prontezza delle forze sul terreno”. La notizia giunge nel mezzo dei ripetuti attacchi di Hezbollah e dei gruppi palestinesi alleati in Libano nel nord di Israele.

I rischi per l’area mediorientale

Altissimo il timore di un conflitto più ampio dalle conseguenze imprevedibili per l’intera area mediorientale. Ne sono consapevoli gli Stati Uniti, tanto che l’inviato speciale del presidente Joe Biden, Amos Hochstein, dopo la tappa in Israele, è arrivato a Beirut per tentare di gettare acqua sul fuoco delle ostilità. “La situazione è grave, Washington sta cercando di evitare una guerra più grande” ha dichiarato Hochstein incontrando la leadership libanese. Un conflitto quello fra Israele e Libano di fatto mai dichiarato nel quale il segretario di stato Usa, Antony Blinken, cerca di cogliere uno spiraglio positivo: "Credo che né Israele né Hezbollah – ha dichiarato – vogliano effettivamente una guerra o l'espansione del conflitto".



Ma da Gerusalemme i segnali sono espliciti: il ministro degli Esteri, Israel Katz, ha ribadito la posizione del governo di Benyamin Netanyahu parlando esplicitamente di "guerra totale" che "distruggerebbe gli Hezbollah e colpirebbe duramente il Libano".



Le azioni sul campo

Intanto proseguono i lanci di razzi droni da parte degli Hezbollah nel nord di Israele, seguiti da raid delle forze israeliane oltre confine. Non si ferma anche il conflitto a Gaza. In corso combattimenti "ravvicinati" e raid a Rafah e nel centro dell'enclave palestinese. Proprio a Nuseirat, l'emittente Al Jazeera che ha citato fonti dei media locali tra cui Radio Hamas, ha riferito di 17 morti palestinesi dopo un attacco israeliano nelle scorse ore.