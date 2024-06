Guerra in Ucraina: via libera ad armi Usa in territorio russo

Secondo Kyiv l’autorizzazione americana all'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia, a determinate condizioni, "rafforzerà significativamente" la sua difesa contro gli attacchi russi in particolare nella regione di Kharkiv. Oggi l’incontro tra il presidente Zelensky e il segretario Usa alla Difesa Austin

In Ucraina le forze russe continuano ad avanzare e in diverse regioni del Paese è risuonato l’allarme antiaereo. La Germania autorizza gli ucraini a difendersi contro gli attacchi che arrivano da zone “immediatamente oltre confine” anche “con le armi consegnate", tra cui quelle tedesche. Lo ha riferito in una nota il portavoce del cancelliere Scholz.

Si di Washington all’utilizzo di armi Usa oltre il confine ucraino

Il presidente ucraino Zelensky esprime poi la propria gratitudine a Biden. Il presidente americano avrebbe infatti autorizzato, secondo varie fonti di stampa, l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi statunitensi, ma solamente nell'area vicino al confine e non a lungo raggio. L'Ucraina ha dichiarato che il via libera americano all'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia, a determinate condizioni, "rafforzerà significativamente" la sua difesa, in particolare nella regione di Kharkiv, dove l'esercito di Mosca ha lanciato un'offensiva all'inizio di maggio.

Incontro tra Zelensky e Austin

Fonti di stampa hanno reso noto che il presidente ucraino, Zelensky incontrerà il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, a margine dei Dialoghi di Shangri-La a Singapore. Al centro dei colloqui l'uso di armi Usa oltre l'area di Kharkiv da parte degli ucraini per colpire obiettivi russi. All'incontro "la questione sarà in cima all’ordine del giorno".

Sostegno della Nato all’Ucraina

Un deputato ucraino, Oleksiy Goncharenko, ha reso noto che un primo gruppo di istruttori francesi è già in viaggio verso l'Ucraina. Al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei 32 Paesi dell’Alleanza Atlantica a Praga, il segretario generale Jens Stoltenberg ha poi ribadito il sostegno a Kyiv. Al vertice della Nato di luglio a Washington – ha aggiunto Stoltenberg - ci dovrebbero essere nuovi passi avanti nel processo di adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha esortato l'Occidente a non commettere "un errore fatale" contando sul fatto che Mosca non impiegherà armi nucleari tattiche se l'escalation in corso sul conflitto in Ucraina porterà a uno scontro con la Nato.

Nuovo pacchetto di aiuti dal Fmi

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha i annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo ucraino aprendo così la porta al versamento di ulteriori 2,2 miliardi di dollari. L'accordo deve ora ricevere il via libera dal consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrebbe riunirsi "nelle prossime settimane". Si tratta della quarta quota del programma di aiuti di 15,6 miliardi di dollari adottato nel marzo 2023, nel quadro di un grande piano di aiuti internazionali per un importo totale di 122 miliardi di dollari.