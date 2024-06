Hamas respinge la proposta di tregua dei mediatori, continuano i negoziati

Si allontana nuovamente la possibilità di una tregua nel conflitto tra Israele ed Hamas. Il Gruppo islamico avrebbe risposto all’accordo proposto ribadendo le richieste presentate ai precedenti negoziati, come la necessità di un cessate il fuoco permanente. Per Israele tale risposta equivale ad un rifiuto. Intanto sul campo continuano i combattimenti

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

E’ giunta, in fine, la risposta di Hamas alla proposta di tregua presentata il 31 maggio scorso dagli Stati Uniti al tavolo dei negoziati ed approvata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu un paio di giorni fa. Il gruppo islamico risponde con una proposta di modifiche all’offerta: una nuova tempistica per il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. "La risposta da’ priorità agli interessi del nostro popolo palestinese e sottolinea la necessità di fermare completamente l'aggressione in corso contro Gaza", hanno affermato Hamas e il gruppo della Jihad islamica palestinese in una dichiarazione congiunta. La risposta, secondo il capo del Mossad, Dedi Barna, costituisce un sostanziale rifiuto. Lo stesso Netanyhau ha ribadito di non aver mai espresso un sostegno inequivocabile. Inoltre i membri di estrema destra del Gabinetto di guerra hanno minacciato di lasciare la coalizione se venisse accettato l’accordo, ritendendolo una resa ad Hamas.

La risposta degli Stati Uniti

John Kirby, portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha fatto sapere che gli Stati Uniti stanno valutando la controproposta di Hamas. "Abbiamo ricevuto la risposta che Hamas ha consegnato al Qatar e all'Egitto e in questo momento la stiamo valutando ", ha detto ai giornalisti durante un briefing, aggiungendo che è "utile" che il gruppo terroristico abbia presentato la sua risposta.

Sul terreno

Intanto nella Striscia di Gaza si continua a combattere. Sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste feriti in un bombardamento aereo israeliano che stamattina ha colpito una casa ad est della città di Gaza. Nella notte un altro un bambino è stato ucciso e diverse altre persone sono rimaste ferite in un bombardamento che ha colpito una casa di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il bilancio delle vittime nell'enclave palestinese dal 7ottobre è di almeno 37.164 morti e 84.832 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento da Hamas