Hamas accetta la tregua a Gaza, in cambio il rilascio di ostaggi

La proposta degli Stati Uniti al vaglio di Israele, cauto il premier Benyamin Netanyhau. I bombardamenti intanto proseguono. Sono circa 50 gli obiettivi militari colpiti dall'esercito nelle ultime 24 ore in raid sulla Striscia, ma vittime si registrerebbero anche nei campi profughi

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Forse c’è una svolta nella crisi in Medio Oriente. Hamas avrebbe accettato la proposta di tregua presentata dagli Usa. Lo ha detto il ministro egiziano degli Esteri, Sameh Shoukry. Il ministero della Sanità di Hamas ha intanto aggiornato ad oggi il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza, contando 36.479 vittime dall'inizio della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese.

Netanyhau: da definire ancora dettagli

L’accordo prevede il cessate il fuoco ma anche lo scambio di prigionieri. “Le prime dichiarazioni di Hamas indicano che ha accolto positivamente la proposta, ora aspettiamo la risposta israeliana", ha detto Shoukry durante una conferenza stampa con il suo omologo spagnolo. Per ora, il premier Benyamin Netanyhau ha confermato che "l'accordo proposto include un cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi". Poi, citato dai media, ha aggiunto che lo schema presentato da Biden "è parziale perchè ci sono altri dettagli che non sono stati pubblicati". "La guerra - ha tuttavia precisato - verrà fermata allo scopo di restituire i sequestrati e poi discuteremo".

Colpite Khan Younis e Rafah

Intanto sono circa 50 gli obiettivi militari colpiti dall'esercito di Israele nelle ultime 24 ore in raid sulle Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce secondo cui gli obiettivi hanno incluso "infrastrutture terroristiche dei gruppi armati e depositi di armi". Il bilancio delle vittime degli attacchi di questa notte su abitazioni e campi profughi nella Striscia di Gaza e' salito a 22 morti, secondo quanto riporta Al Jazeera, citando i media locali. Almeno 12 persone sono state uccise, tra cui donne e bambini, nei bombardamenti delle forze israeliane sulle citta' di Khan Younis e Rafah, nel Sud di Gaza, riporta l'agenzia di stampa Wafa. Due attacchi israeliani sui campi profughi di Bureij e Nuseirat, nel centro di Gaza, invece, hanno ucciso altre diedi persone, sempre secondo Wafa.