Elezioni nel Regno Unito, parte la campagna elettorale

Il premier Sunak, annuncia il voto per il 4 luglio. Incerto l'esito to con i conservatori che secondo i sondaggi perdono conenso in favore dei laburisti. Il politologo Villa dell'Ispi: economia e posizione internazionale le cause delle elezioni anticipate

Jessica Jeyamaridas – Città del Vaticano

Il Regno Unito si prepara al voto anticipato del 4 luglio. Dopo le dichiarazioni del premier britannico Sunak che in conferenza stampa ha annunciato lo scioglimento anticipato della legislatura, il Paese è entrato in piena campagna elettorale. Tutti i leader dei principali schieramenti politici sono scesi in campo e lo stesso Sunak ha dichiarato di voler lottare per ogni singolo voto. Cosa sia lecito attendersi da questa tornata elettorale resta ancora incerto. I conservatori da tempo perdono consensi a favore dello schieramento laburista e tra gli analisti sono in molti a ritenere che le elezioni anticipate siano una strategia politica mirata a limitare i danni. I sondaggi danno il partito conservatore sotto di 20 punti percentuali rispetto all'opposizione laburista.

L’importanza dei numeri

Nel 2019 i conservatori avevano conquistato il controllo del Paese con il il 44% dei consensi, - spiega Matteo Villa, ricercatore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - gli attuali sondaggi attestano i conservatori tra il 21% e il 26%. Se non avesse anticipato le elezioni il rischio per il partito di Sunak sarebbe quindi stato quello di arrivare alla fine dell’anno con un’immagine gravemente compromessa a favore dei laburisti. Secondo Matteo Villa, le cause che hanno portato all’indebolimento dei conservatori sono diverse e sono riconducibili sia all’insoddisfazione economica della base elettorale sia all’isolamento internazionale seguito alla Brexit.

Ascolta l'intervista a Matteo Villa

Lo strappo con l’Ue

Il Regno Unito ha abbandonato l’Unione Europea il 31 gennaio 2020. La Brexit ha comportato numerose conseguenze sull’intero sistema economico europeo. Questa instabilità è cominciata ad emergere a partire dal referendum del 2016 e successivamente con le elezioni del 2019. Secondo Villa “Il Regno Unito dopo la Brexit è un Paese più povero, che si vede più isolato. Solo sull’Ucraina e sulla Russia riesce a ritrovare compattezza con il resto dell’Europa. Quindi – conclude – il prossimo esecutivo dovrà cambiare passo perché gli elettori sono insoddisfatti.”

Scoraggiare gli arrivi

Dopo la Brexit l’Inghilterra ha mantenuto una linea dura sugli arrivi nel Paese. I tribunali britannici per scoraggiare gli arrivi hanno infatti imposto molti paletti e sempre più vincoli. Un atteggiamento che certo non paga nelle relazioni con l’Europa e che rischia di non portare da nessuna parte. Il diritto internazionale – spiega l’esperto dell’ISPI - è molto chiaro: chi arriva in un Paese e vuole fare richiesta d’asilo ha diritto di farlo senza essere deportato prima ancora di aver presentato domanda di protezione internazionale.