Slovacchia, ferito da colpi di arma da fuoco il premier Fico

Secondo la polizia slovacca si tratterebbe di un tentato assassinio. Il capo del governo sarebbe in pericolo di vita: aveva appena terminato una riunione dell’esecutivo a Handlova, vicino a Bratislava. Arrestato l’aggressore

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Sarebbe in pericolo di vita l primo ministro slovacco Robert Fico, colpito oggi pomeriggio da almeno quattro colpi di arma da fuoco al termine di una riunione fuori sede del governo nella città di Handlova, a 150 chilometri dalla capitale. Lo riferisce la pagina Facebook del premier. Quest'ultimo dopo l'aggressione è stato subito trasportato in elicottero in un ospedale a Banská Bystrica poichè raggiungere Bratislava richiesto troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente.

L'aggressore è stato arrestato. Si tratterebbe di un uomo di 71 anni. Le indagini preliminari della polizia slovacca parlano di tentato assassinio. Fico si trovava all'esterno della Casa della Cultura a Handlova, dove si era tenuta la riunione e stava salutando la folla quando l'uomo che ha sparato lo ha colpito al petto, allo stomaco e ad un arto con quattro spari, mirando precisamente al premier. L'area interessata è stata evacuata.

"Sono scioccato dalla notizia" , sono state le prime parole espresse via social del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel: "Niente potrà mai giustificare la violenza o attacchi simili. I miei pensieri vanno al primo ministro e alla sua famiglia", ha aggiunto. Condanna e sconcerto giungono in questi minuti da vari leader europei.



Il parlamento slovacco ha immediatamente sospeso la seduta. Una ferma condanna dell’attacco è arrivata immediatamente dalla presidente slovacca, Zuzana Caputova: “Auguro a Robert Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall'attacco”, ha scritto su Facebook.

“Sconvolto e scioccato” per quanto accaduto si è detto il leader del partito di opposizione Slovacchia Progressista, Michal Šimečka. “Condanniamo in modo inequivocabile e fermo ogni tipo di violenza”, ha aggiunto. Una manifestazione dell'opposizione prevista per oggi è stata subito cancellata.