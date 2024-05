La Russia annuncia esercitazioni nucleari al confine con l’Ucraina

Ancora lontana una soluzione diplomatica del conflitto tra Ucraina e Russia. Dichiarazioni e decisioni adottate nelle ultime ore fanno pensare ad un proseguimento della guerra, anche se parte della comunità internazionale non rinuncia alla via diplomatica

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Le esercitazioni con armi tattiche nucleari ordinate e annunciate dal presidente russo, Putin, al confine con l’Ucraina, indicano che lo scontro con Kyiv è in pieno svolgimento, anche se, a detta di molti osservatori, appare veritiero il commento del Cremlino, secondo cui si tratterebbe di “una risposta alle minacce occidentali”. Chiaro il riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente francese Macron che non ha escluso l’invio di truppe in territorio ucraino.

Incontro tra Francia e Cina

Proprio Emmanuel Macron accoglie all’Eliseo l’omologo cinese Xi Jinping; un ‘incontro decisivo che potrebbe dare vita ad un coordinamento importante in chiave diplomatica tra i due Paesi, a detta di Macron. Xi Jinping dalla sua si è opposto all’utilizzo della guerra in Ucraina per l’avvio di una nuova guerra fredda.

Mattarella all'Onu



Intanto dall’Onu, alla conferenza internazionale su pace e giustizia, il presidente italiano, Sergio Mattarella, sottolinea che occorre interrompere la spirale di azione e reazione tra Russia e Ucraina, che fa aggravare i problemi e non consente di risolverli. La corsa alle armi "divora risorse" e le "sottrae allo sviluppo" ha detto ancora il capo dello Stato, mettendo in guardia dalla corsa agli armamenti come unica via di confronto.