8x1000, il motore portante dei progetti di carità

Grazie al sostegno dei contribuenti italiani, la Chiesa cattolica può destinare fondi a migliaia di progetti caritativi in tutto il mondo. Monzio Compagnoni, direttore dell'Ufficio Sovvenire CEI: "È un fortissimo welfare sussidiario a quello dello Stato, anche se spesso non ne siamo consapevoli”. Grazie ai contributi La Salle Foundation ha edificato nel nord dello Sri Lanka, un centro per ospitare bambini e ragazzi in difficoltà

Lavinia Sdoga - Città del Vaticano



Condomini solidali, centri accoglienza, poliambulatori, stanziamenti in occasione di catastrofi naturali ed emergenze umanitarie. Sono solo alcuni dei progetti messi in campo dalla Chiesa Cattolica italiana per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli in tutti i continenti. Progetti per i quali è imprescindibile il sostegno dell’8x1000 che – dal 1990 – ha realizzato più di 8mila interventi in Italia e nel mondo. Massimo Monzio Compagnoni, direttore Ufficio Sovvenire CEI, descrive a Radio Vaticana - Vatican News le opere svolte e gli aiuti messi in campo.

Ascolta l'intervista a Massimo Monzio Compagnoni

Progetti e finanziamenti: i numeri



“La Chiesa Cattolica rappresenta un fortissimo welfare sussidiario a quello dello Stato, anche se spesso non ne siamo consapevoli”, spiega Monzio Compagnoni. In effetti, solo nel 2023, sono stati 243milioni i fondi raccolti dall’8x1000 per la realizzazione di interventi, di cui 80 sono stati destinati a progetti realizzati non in Italia. Gli interventi - tutti diversi tra loro ma con il fine ultimo di fare del bene e supportare la carità - sono andati a sostegno degli anziani, dell'educazione di minori, dell'accoglienza per le vittime di violenza, del supporto ad adolescenti in condizione di fragilità.

La necessità di trasparenza

Negli ultimi anni, sebbene le donazioni alla Chiesa Cattolica siano rimaste stabili, le firme dell’8x1000 sono diminuite. “Specialmente nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica, si è registrato un forte calo delle adesioni – prosegue Monzio Compagnoni – il che sta mettendo a rischio la realizzazione dei nostri progetti”. Per la soluzione di questo problema, dunque, diviene sempre più necessario garantire una trasparenza. Tutti i fondi dell’8x1000, infatti, devono essere rendicontati e controllati dallo Stato, affinché, come spiega Compagnoni, “tutti possano sapere come vengono impiegati i soldi e siano disposti a donare”.

Il nuovo progetto in Sri Lanka

Tra i vari interventi messi in campo, l’ultimo realizzato è stato il nuovo ostello costruito nel centro costiero di Mannar, una delle aree più fragili nel nord dello Sri Lanka. “Grazie agli oltre 650mila euro provenienti dall’8x1000, abbiamo potuto edificare un nuovo dormitorio per studenti e insegnanti, sostituendo quello preesistente, ormai cadente e insalubre”, spiega Laura Ballerini, Fundraising and Communication Coordinator de ‘La Salle Foundation’, dall'istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane La Salle. Gli ospiti della struttura – oggi cinquanta ma che saliranno a ottanta dal prossimo anno scolastico – sono tutti quei ragazzi ai quali le eccessive distanze e le difficoltà di spostamento, rendevano impossibile raggiungere la scuola. Il nuovo ostello potrà accoglierli, offrire loro un letto in cui dormire, un pasto caldo, una scrivania dove studiare, garantendo così la possibilità di proseguire gli studi.

Ascolta l'intervista a Laura Ballerini

‘La Salle Foundation’

‘La Salle Foundation’, organizzazione no profit fondata dall'istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane La Salle, porta avanti progetti caritatevoli per offrire opportunità educative a bambini e ragazzi nati in contesti di estrema fragilità. “Operiamo in Sri Lanka da ben settantacinque anni – conclude Laura Ballerini – abbiamo scuole e strutture d’accoglienza diffuse nell’intero territorio, in cui educhiamo e formiamo i giovani meno fortunati della comunità locale. Per portare avanti la nostra azione, il sostegno dell’8x1000 è fondamentale”.