Putin in Cina, si cerca una soluzione di pace per l'Ucraina

I negoziati di pace, sottolinea il presidente russo, "includano gli interessi di tutti". Zelensky cancella la visita in Spagna e Portogallo. Visita a sorpresa a Kyiv di Blinken che rassicura sugli aiuti, mentre Mosca avanza nel Donbass

Luca Collodi - Città del Vaticano

I negoziati sull'Ucraina devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, compresi i nostri", ha detto il presidente russo Vladimir Putin che domani, 16 maggio, vola da Xi Jinping in Cina. Il leader cinese "è saggio e visionario", ha affermato Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha cancellato la visita in Spagna e Portogallo per la grave situazione interna dell'Ucraina, che deve far fronte all'offensiva russa nel nord del Paese.

La mediazione cinese

Putin ha detto di appoggiare il piano della Cina per una soluzione pacifica della crisi ucraina. Più di un anno fa, Pechino ha presentato un documento che esponeva i principi generali per porre fine alla guerra. Il documento fu accolto tiepidamente sia in Russia che in Ucraina, mentre gli Stati Uniti dissero che la Cina si presentava come un pacificatore ma rifletteva la "falsa narrativa" della Russia e non condannava l’invasione in Ucraina.

Zelensky annulla visita in Spagna

Zelensky ha annullato - come detto - la visita che avrebbe dovuto effettuare a Madrid venerdì prossimo, 17 maggio, secondo quanto riferito da fonti della Casa del Re, dopo aver annunciato che avrebbe incontrato Felipe VI e poi pranzato a Palazzo Reale. Il Palazzo della Zarzuela non ha spiegato i motivi della sospensione della visita, che doveva essere la prima visita bilaterale del capo di Stato ucraino in Spagna e in cui era previsto un incontro con il primo Ministro, Pedro Sanchez, per firmare un accordo in materia di sicurezza. Ieri la visita a sorpresa a Kyiv di Antony Blinken, segretario di Stato Usa, che ha rassicurato sugli aiuti all'Ucraina, dove il presidente Joe Biden starebbe lavorando per inviare un'altra batteria di missili Patriot.

L'avanzata di Mosca

Intanto sul campo oltre 7 mila persone sono state evacuate da Kharkiv. Mosca continua ad avanzare nella regione di nord Est. L'Ucraina ha introdotto black-out di emergenza in tutte le regioni del Paese per gli attacchi russi alle centrali elettriche e il repentino delle temperature. L’Estonia non manderà truppe. La Francia invierà un nuovo lotto di missili terra-aria Aster per rifornire il sistema di difesa aerea che difende Kyiv.