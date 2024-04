Ucraina, aperto da Unicef a Odessa uno spazio sicuro per bambini e famiglie

Presso la stazione ferroviaria della città meridionale ucraina inaugurato uno Spilno Child Spot. Diffusi in 22 regioni del Paese, si tratta di luoghi per aiutare i genitori con i figli minori e offrono supporto essenziale come consulti medici o assistenza abitativa, servizi di sostegno psicosociale

Qualche giorno fa, le Ferrovie ucraine (Ukrzaliznytsia) e l'Unicef hanno aperto uno Spilno Child Spot presso la stazione ferroviaria della città meridionale di Odessa. Questo nuovo spazio a misura di bambino offre vari servizi gratuiti per sostenere lo sviluppo e il tempo libero di bambini e adolescenti, oltre a fornire supporto ai loro genitori e a chi se ne prende cura. La stazione ferroviaria di Odessa accoglie ogni giorno centinaia di famiglie, comprese quelle che in transito dopo essere state sfollate dalla guerra.

Garantire un soggiorno confortevole

Lo Spilno Child Spot della stazione ferroviaria di Odessa, che si estende su una superficie di 145 metri quadrati, dispone di aree informative e di sviluppo attrezzate con librerie, set da disegno, libri da colorare, giochi da tavola, uno scivolo e una piscina di palline, oltre a una zona "Vagone ferroviario". Come altri punti di Spilno, lo spazio è stato sviluppato per garantire un soggiorno confortevole ai genitori con bambini, con aree di attesa per i genitori, zone di ricarica per i dispositivi mobili e cabine speciali per il cambio dei pannolini, la vestizione e l'allattamento. Lo spazio è inclusivo e adatto alle persone con disabilità.

Accoglienza e supporto essenziale

Dal 2022, gli Spilno Child Spots, situati in ventidue regioni dell'Ucraina, hanno ospitato circa 3 milioni di visitatori. Gli Spilno Child Spots operano attualmente in cinque stazioni ferroviarie dell'Ucraina, a Kiev, Dnipro, Leopoli, Charkiv e Odessa. Il più grande Spilno Spot, conosciuto come Iron Land e con una superficie di oltre 700 metri quadrati, è attivo presso la stazione centrale di Kiev. Nel 2024, per garantire la sostenibilità dei punti Spilno, l'Unicef prevede di trasferire gradualmente la proprietà di questi spazi per bambini alle autorità locali. I punti saranno quindi trasformati in centri multifunzionali Spilno. Gli Spilno Child Spot sono spazi sicuri per aiutare le famiglie con i bambini durante questi giorni difficili e offrono supporto essenziale come consulti medici o assistenza abitativa, riscaldamento durante la stagione fredda e la possibilità di riposare, imparare o giocare.