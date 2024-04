Paraguay, le comunità cattoliche contro le disuguglianze

Il Gruppo India sta portando alcuni suoi benefattori nei luoghi dove si concretizzano i progetti che vengono sostenuti. A Ferdinando de La Mora, vicino la capitale Asuncion, le suore di Santa Giovanna Antida Thouret gestiscono due scuole a contatto con le fasce più povere della popolazione

Alessandro Guarasci - Asuncion

In Paraguay almeno una persona su tre vive sotto la soglia di povertà. Il Paese è caratterizzato da disuguaglianze tra i ceti sociali. Ma le comunità religiose presenti nel paese sono un forte antidoto contro ogni forma di esclusione. Le suore della Carità di santa Giovanna Antida sono arrivate qua nel 1985 e da quel momento sono diventate un punto di riferimento per tanti.

Le attività del Gruppo India

Il Gruppo India, fondato nel 1980 da padre Mario Pesce, gestisce progetti di sostegno a distanza e aiuti umanitari, e in questi giorni sta portando alcuni suoi benefattori a toccare con mani le opere che vengono sostenute. Tra i soggetti che ne beneficiano ci sono anche le suore di Ferdinando de La Mora, cittadina di 180 mila abitanti alle porte della capitale del Paraguay Asuncion. Le tre suore della casa locale ci accolgono nel pieno della notte e subito ci raccontano il loro vissuto quotidiano: due scuole in due differenti quartieri della città, uno più benestante e l’altro meno, che accolgono circa 260 bambini dalla materna alle elementari.

Droga e alcol tra i giovani

Suor Paolina è arrivata dalla Thailandia e ormai conosce questa città come se fosse il suo luogo di nascita. “Anche qui ci sono problemi di droga, di consumo di cocaina e di alcol – ci dice – Il nostro compito sta proprio nell’educare i ragazzi e dare loro un futuro professionale”. Cosa non facile in un Paese in cui la disoccupazione raggiunge l’8% e che vede il settore primario, quello agricolo, colpito dai cambiamenti climatici. Anche qui in Paraguay la scuola è obbligatoria, e le suore nel corso dei decenni hanno stabilito un ottimo rapporto con le famiglie del quartiere. Ad oggi possono offrire un sostegno quasi a 360 gradi, a cominciare dall’animazione e accompagnamento secondo il Carisma delle scuole, dalla formazione pastorale, passando per la pastorale giovanile vocazionale nelle parrocchie e diocesi. E ancora, centri di formazione per giovani e adulti, oltre a mense dislocate sul territorio.

La spiritualità di Giovanna Antida

Tutto questo con alla base la spiritualità della religiosa Giovanna Antida Thouret, proclamata santa da Pio XI nel 1934. Le suore appartenenti a questa congregazione tengono a sottolineare che ancora oggi, seguendo il Vangelo, sui passi di Cristo, percorrono le strade e i paesi del mondo, al servizio della missione della Chiesa, chiesa dei poveri, chiesa di tutti. Una reliquia della santa è custodia nella casa delle suore proprio qui a Ferdinando de La Mora.