Israele ha attaccato l’Iran. Colpita base militare a Isfahan

A parlare dell’operazione, definita “limitata”, sono state fonti Usa citate dai media. Le autorità iraniane assicurano: “Nessun danno ai siti nucleari della zona”

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Il commento di Israele sull’accaduto passa per le parole di un funzionario militare che, parlando al Washingtion Post, ha chiesto l’anonimato. “L’esercito - ha dichiarato - ha effettuato un attacco aereo all'interno dell'Iran, in risposta al lancio di missili e droni della scorsa settimana da parte di Teheran contro Israele". Nelle parole del militare la precisazione che si è trattato di un segnale inviato a Teheran al fine di dimostrare che "Israele ha la capacità di colpire all'interno del Paese”. L’obiettivo è stata la base aerea militare vicina alla città iraniana di Isfahan, nel centro del Paese. La notizia dell’attacco è rimbalzata su tutti i media statunitensi che hanno parlato di una operazione “limitata”. Gli Stati Uniti ieri erano stati avvisati da Israele dell’imminente operazione militare e precisano di non aver approvato la ritorsione.

Le rassicurazioni dell’Iran

Le autorità iraniane hanno riferito che sono stati abbattuti alcuni droni e che al momento non si hanno notizie di attacchi missilistici. Secondo i media locali iraniani i siti nucleari dislocati nella provincia interessata dall’attacco sarebbero "in totale sicurezza" e per alcune ore è rimasto chiuso l’aeroporto di Teheran. Teheran non prevede una ritorsione immediata, sminuisce l'attacco subito nella notte e si riserva di accertare i responsabili di quello che viene definito "un incidente".

In allarme le sedi diplomatiche

In Israele, intanto, il consolato statunitense restringe gli spostamenti a Tel Aviv per i propri impiegati e le loro famiglie. In allarme anche l’Australia che ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese, affermando che ''c'è una forte minaccia di ritorsioni militari e attacchi terroristici contro Israele e gli interessi israeliani in tutta la regione”.