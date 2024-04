Le minacce dell’Iran a Israele preoccupano il mondo

Altissima tensione tra Iran e Israele dopo i recenti reciproci attacchi. Per quanto riguarda il conflitto nella Striscia di Gaza l’Onu si prepara ad uno storico voto per l’ammissione piena della Palestina nelle Nazioni Unite

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Spaventano la comunità internazionale le minacce dell’Iran a Israele. Teheran sarebbe pronta a usare un'arma micidiale, mai impiegata prima nel caso in cui Israele dovesse dare vita ad un nuovo attacco in territorio iraniano, secondo quanto dichiarato dal governo israeliano. La dichiarazione è del portavoce della Commissione per la sicurezza della Repubblica Islamica.

Nuove sanzioni all’Iran

Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all'Iran e anche l'Unione Europea sta valutando l’adozione di misure nei confronti della Repubblica islamica, ma, in questo caso, per il sostegno, con droni e missili, fornito da Teheran alla Russia nella guerra in Ucraina. A Gaza intanto continuano le operazioni israeliane che aggravano la condizione umanitaria dei civili.

Aiuti dall’Egitto

Oltre 480 camion di aiuti risultano essere passati oggi dall’Egitto verso la Striscia. Altre forniture sono state lanciate dagli aerei in un tentativo senza sosta di alleviare la situazione della gente allo stremo. Tuttavia si tratta di aiuti ancora insufficienti a soddisfare le esigenze primarie. L'Onu ha lanciato un appello per la raccolta di quasi tre miliardi di dollari per aiutare la popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania entro quest’anno.

Ingresso della Palestina nell'Onu

Sul terreno undici persone sono state uccise e numerose ferite, la maggior parte delle quali bambini in un raid israeliano nella tarda serata di ieri nel campo profughi di al-Maghazi. Fonti palestinesi hanno riferito che una serie di attacchi aerei hanno preso di mira strutture abitative. L'esercito israeliano ha anche colpito ieri almeno 40 obiettivi nella Striscia. Intanto è stato fissatao per domani il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla richiesta dell'Autorità Nazionale Palestinese, attualmente osservatore permanente, di far parte a pieno titolo delle Nazioni Unite.