Giornata della terra, la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet

L’appuntamento in diretta tv su Raiplay e su Vatican News approfondisce per l’intera giornata i temi della tutela ambientale con un ricco programma di collegamenti

Vatican News

Era nato come format quando la pandemia aveva improvvisamente congelato ogni manifestazione dal vivo e la Giornata della terra si era vista privare a Roma delle delle folle al Pincio e Villa Borghese, riunite per seguire dibattiti, musica e spettacolo sul tema della tutela ambientale, girando tra gli stand e i palchi del Villaggio per la terra. Conclusa la paralisi del covid, quel format è rimasto come eredità, un modo per raccontare il senso profondo dell’ecologia integrale, quel valore - ricorda il Papa - che afferma che la terra si salva se si salva l’uomo.



Live non stop fino a notte

Curata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, anche quest’anno dunque la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet - che può essere seguita live sul portale di Vatican News e su Raiplay - propone per tutta la giornata di oggi, fino a sera inoltrata, un ricco programma di interventi e contenuti a livello informativo e culturale su un tema ormai ineludibile a qualsiasi latitudine e per qualsiasi sistema sociale.



I temi della maratona

Dopo i giorni del Villaggio per la terra e del Festival dell’Innovability “Impatta Disrupt” - che hanno visto da giovedì scorso a ieri il passaggio di circa 300 mila persone e oltre 600 eventi tra laboratori ludici e didattici, incontri e convegni sui temi della sostenibilità ambientale - la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet propone un mosaico di temi che “leggono” i temi dell’ambiente e del clima dall’angolo di visuale della scienza, dell’economia, della cultura e della governance, spaziando anche nel mondo dello sport, dell’arte e della tradizione, con collegamenti e interconnessioni con diversi Paesi nel mondo.



Un appuntamento, scrivono gli organizzatori, “per denunciare le tante questioni ambientali ancora irrisolte, ma, allo stesso tempo, raccontare le tante iniziative che cittadini, scuole, associazioni, imprese e tutte le componenti della società mettono in campo per rimettere l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile”.