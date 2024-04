Gaza, per Israele un tragico errore l'uccisione degli operatori umanitari

Condanna del Presidente Usa Biden. L'esercito israeliano ha ammesso che l'attacco al convoglio della ong World Central Kitchen (Wck) "non sarebbe dovuto accadere". Intanto l'Ue si dice "allarmata" del raid al consolato iraniano a Damasco

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Condanna internazionale per l’uccisione a Gaza di sette operatori umanitari della Ong World Central Kitchen da parte ieri dell'esercito israeliano. Promessa un'indagine approfondita sull'accaduto.

Il presidente Usa Biden indignato

E’ anche lo stesso presidente Usa Biden a dirsi indignato per l’uccisione dei sette operatori umanitari e sottolinea: Israele "non ha fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari”. L'ong statunitense World Central Kitchen insieme alla spagnola Open Arms aveva portato il primo carico di aiuti dal mare a Gaza City. L'esercito israeliano ha ammesso che l'attacco al convoglio della World Central Kitchen (Wck) è stato un "grave errore" che "non sarebbe dovuto accadere". Il presidente israeliano Isaac Herzog si e' scusato per l'attacco aereo e ha detto di aver parlato con Jose Andres, il famoso chef statunitense che dirige il gruppo umanitario World Central Kitchen, per esprimere il suo "profondo dolore e le sue sincere scuse per la tragica perdita di vite umane". Il primo ministro Benjamin Netanyahu in precedenza aveva parlato "caso tragico" su cui si indaghera' "fino alla fine". Tre vittime erano britanniche, tanto che Londra ha convocato l'ambasciatore israeliano.



Ue preoccupata per l'attacco a Damasco

Intanto l'Ue si dice "allarmata" dall'attacco al consolato iraniano a Damasco: "Un'ulteriore escalation nella regione non è nell'interesse di nessuno", ha detto un portavoce. Durissima la condanna da parte di Teheran. Sarebbero non meno di 11 le vittime del raid. Il portavoce del Cremlino parla di "un atto di aggressione" e una "violazione della legge internazionale". Intanto, una raffica di circa 10 razzi è stata lanciata dal Libano verso la Galilea occidentale.