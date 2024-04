Dagli Stati Uniti ingente pacchetto di aiuti all’Ucraina

Il provvedimento era stato fortemente caldeggiato nei mesi scorsi dal presidente ucraino, Zelensky. Il presidente Usa, Joe Biden, annuncia che il primo invio di armi e attrezzature sarà effettuato già in questa settimana. Intanto, sul campo proseguono intensi i combattimenti con la Russia

Paola Simonetti – Città del Vaticano



61 miliardi di dollari in aiuti militari ed economici. A tanto ammonta il supporto approvato, fra gli altri, dal senato statunitense a beneficio dell’Ucraina. Il provvedimento, rimasto bloccato per mesi, è il risultato di lunghi e dibattuti negoziati e del pressing del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky oltre che degli alleati di numerosi Paesi. Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato che gli Stati Uniti "inizieranno a inviare armi e attrezzature all'Ucraina già in questa settimana". Dopo più di sei mesi di lavoro e molti colpi di scena, il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha commentato: "Non vi volteremo le spalle".

La gratitudine di Zelensky

L’esercito ucraino aveva più volte segnalato una grave carenza di armi e di nuove reclute, a fronte di una pressione costante di Mosca nell’est del paese. Il presidente ucraino, Zelensky, ringraziando il senato americano, ha ricordato che "Le capacità a lungo raggio, l'artiglieria e la difesa aerea dell'Ucraina sono strumenti fondamentali per ripristinare rapidamente la pace giusta".

Prosegue il conflitto

Intanto, sul campo sono state 8 le persone ferite in un attacco russo sul distretto Dnipro, mentre esplosioni sono state udite questa notte, mercoledì 24 aprile, in diverse regioni ucraine, fra cui quella di Kharkiv. Secondo Mosca la guerra è costata all'Ucraina la perdita di 500mila soldati, Kyiv fornisce numeri simili in riferimento ai militari russi. La Russia, intanto, limiterà per il secondo anno consecutivo i festeggiamenti del 9 maggio per la vittoria sovietica contro la Germania nazista per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Ucraina e al recente attacco vicino a Mosca. Il ministro dell'Istruzione Sergei Kravtsov, citato da Interfax, ha affermato che sono comunque previste commemorazioni nelle scuole e che si svolgerà la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca, mentre altre città russe hanno cancellato i propri eventi.