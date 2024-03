Tensione tra Stati Uniti e Russia, Putin: “Se Ucraina usa F-16 pronti a colpire aeroporti Nato”

Zona di guerra in Ucraina (ANSA)

Il presidente russo ha avvertito che terrà conto del fatto i caccia da guerra americani possono trasportare armi nucleari: “Se verranno utilizzati in Paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo”. Da Washington, Biden definisce il capo del Cremlino “un macellaio” dopo le accuse all’Occidente di aver avuto un ruolo nel recente attentato a Mosca

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Aumenta la tensione tra Stati Uniti e Russia, dopo che il presidente statunitense Biden ha definito quello russo Putin “un macellaio”. “Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato”, ha specificato Biden, che fa muro contro le accuse russe rivolte a Kyiv e all'Occidente, di aver avuto un ruolo nel recente attentato a Mosca. Le parole di Biden sono giunte mentre continua l'offensiva russa in Ucraina: è di un morto e 19 feriti il bilancio dell'ultimo attacco che ha colpito Kharkiv, a seguito del quale il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere di accelerare le consegne di F-16.

Leggi Anche 26/03/2024 Mosca, attentato dell'Isis: accuse a Kyiv, Usa e Gran Bretagna È salito a 8 il numero degli arresti dei presunti colpevoli dell'attacco terroristico alla Crocus City Hall che ha fatto 139 morti. In Ucraina si intensificano gli scontri

Attacchi ad aeroporti Nato

E proprio i caccia statunitensi F-16 forniti all'Ucraina potrebbero diventare un bersaglio militare per la Russia. Lo ha detto Putin durante una conversazione con i militari nella regione di Tver. "Naturalmente, se vengono utilizzati da aeroporti di Paesi terzi diventano per noi un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino", ha detto, spiegando che le forze armate russe distruggeranno gli F-16 ucraini presenti negli aeroporti Nato, ricordando poi che gli F-16 possono trasportare a bordo armi nucleari.