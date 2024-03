Super Tuesday negli Usa, si rinnova la sfida presidenziale Biden-Trump

Usa: in corso le primarie per la Casa Bianca (AFP or licensors)

I due probabili sfidanti per le presidenziali di novembre hanno dominato, come nelle previsioni, raggiungendo percentuali quasi assolute in alcuni Stati americani

Luca Collodi - Città del Vaticano

Successo di Donald Trump e Joe Biden nei primi risultati del Super Tuesday. Il leader repubblicano ha conquistato Virginia, North Carolina, Alabama, Maine, Oklahoma, Tennessee e Arkansas. Stesso risultato per il presidente americano che ha vinto anche in Vermont e Massachusetts. Biden e Trump hanno dominato le primarie di ieri, con importanti vittorie anche in California e Texas.

Repubblicani

Trump ha consolidato la sua posizione di candidato quasi certo del Partito Repubblicano per le elezioni generali di novembre. “Ci riprenderemo il Paese”, ha affermato Trump in un discorso nel suo resort a Mar-a-Lago dopo aver vinto, al momento, 12 Stati su 15. "Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario". Trump ha perso in Vermont battuto da Nikki Haley, la candidata che ha superato, a sorpresa, il 50% per cento dei consensi. La candidata repubblicana afferma di non aver preso una decisione definitiva sull'opportunita' o meno di appoggiare l'ex presidente Trump o costituire un proprio movimento politico.

Democratici

Sul fronte democratico, Biden, presidente in carica, non ha veri rivali per la nomina del suo partito. Ha vinto nelle primarie democratiche tranne che nel territorio del Pacifico meridionale della Somoa americana, dove ha prevalso il poco conosciuto imprenditore Palmer. "Questi risultati lasciano al popolo americano una scelta chiara, ha detto il presidente in carica: “Continueremo ad andare avanti e non permetteremo a Donald Trump di trascinarci indietro nella divisione e nell'oscurità che hanno caratterizzato il suo mandato”.